مبدع.. منى ممدوح تهنئ كريم عبد العزيز على تكريمه بالقاهرة السينمائي

أعربت الفنانة منى ممدوح عن سعادتها بتكريم النجم كريم عبدالعزيز، الجمعة الماضي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتة الـ 43.



وكتبت "منى" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" : “حقيقي فرحانة من كل قلبي إن في يوم من الأيام اشتغلت مع الأستاذ الكبير والمخرج محمد عبد العزيز في مسلسل أبو ضحكة جنان وكمان ألف مبروك الأستاذ كريم عبد العزيز وطبعاً سعيدة جداً بالعمل معاه في مسلسل وش تاني لانه فعلاً مبدع والف مبروك علي التكريم تستاهله حقيقي”.



وكان مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 قد منح الفنان كريم عبد العزيز الجمعة الماضي جائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية، وقامت صديقته الفنانة منى زكي بتقديمه وتسليمه الجائزة خلال حفل الافتتاح.

وعند صعوده على المسرح، حرص «عبد العزيز» على ممازحة الحضور خلال تكريمه، حيث قال: «ربنا ما يوريكم المنظر من هنا عامل إزاي! القعدة تحت أحسن بكتير».

وحرص على تحية والده المخرج محمد عبد العزيز الذي حضر حفل تكريم نجله، وقدم إليه الشكر على مساندته، وضجت قاعة الاحتفالية بالتصفيق لوالده.

وأعرب كريم عبدالعزيز، عن سعادته بالتكريم في مهرجان القاهرة السينمائي، وفخره باسم الراحلة فاتن حمامة المنحوت على الجائزة، كما قدم الشكر إلى والدته، وزوجته التي تحملته 15 عامًا، بحسب وصفه.