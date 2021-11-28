بـ فستان موف.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

حرصت الفنانة مي سليم، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان انيق باللون الموف، واعتمدت علي الماكياج الناعم، وشعرها المنسدل علي الأكتاف .

وكشفت الفنانة مي سليم لـ صدى البلد عن تفاصيل تعاونها مع النجم محمد سعد في مسرحية " اللمبي في الجاهلية" التي ستعرض في موسم الرياض يوم الأربعاء المقبل .



وقالت مي سليم: "هذه هي تجربتي الثانية مع محمد سعد على المسرح في موسم الرياض ؛ حيث شاركنا منذ عامين في مسرحية فوق كوبري ستانلي؛ وحققت نجاحا كبيرا".

وأضافت مي سليم: “كما شاركت معه في إحدى حلقاته في برنامج وش السعد بالإضافة إلى مسرحية في الكويت؛ فيوجد بيننا كيمياء واضحة وهو نجم كبير”.