عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد من الهلال الأحمر لبحث توقيع بروتوكول تعاون

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد من الهلال الأحمر للتعاون المشتر

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وفد من جمعية الهلال الأحمر برئاسة منير العماري، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، بحضور الدكتورة عفاف عبد الباسط، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر ومسئول الإغاثة، ومنصور محمد مدير فرع الجمعية بالأقصر.

 

مدير معبد الكرنك: كل جهات الدولة تضافرت لتخرج الأقصر فى ثوبها الجديد

غدا.. انطلاق فعاليات ورشة عمل الوكالة الأمريكية ووزارة السياحة فى الأقصر

 

جاء اللقاء في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة وجمعية الهلال الأحمر، ولتبادل الخبرات والفعاليات العملية بين الجانبين.

 

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا اللقاء بمثابة نواه لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر، ضمن خطة الجامعة وحرصها على تهيئة طلابها  وإعدادهم على مستوى عال للقيام بدورهم التطوعي تجاه مجتمعاتهم  وتدريبهم  على حسن التصرف وقت الأزمات والطوارئ.

 

وأشار وفد الهلال الأحمر إلى أنه سيتم تكوين أسر طلابية تباعًا في إطار هذا التعاون للاهتمام بأنشطة الهلال، وتنظيم ورش عمل في الدعم النفسي، والإسعافات الأولية، والاستجابة للطواريء، والصحة والسلامة المهنية.

الأقصر ورشة عمل التعاون المشترك جمعية الهلال الأحمر رئيس الجامعة توقيع بروتوكول سبل التعاون المشترك رئيس مجلس إدارة محمد محجوب عزوز خطة الجامعة

ترشيحاتنا

خالد الجندي ينصح بسماع الشيخ محمود علي البنا في هذه السورة.. فيديو

حسين لبيب وطاهر أبو بوزيد وشيكابالا يشاركون في عزاء جلال إبراهيم

رفض إعطائي ألف جنيه فحرقته.. تفاصيل تحقيقات مقتل تاجر على يد صديقه

الحكومة : متحور" أوميكرون" الجديد غير موجود في مصر

أخرجت الزكاة لشخص وتبين بعد ذلك أنه غير محتاج.. فما الحكم؟

السعودية تكشف حقيقة رصد إصابات بمتحور أوميكرون في المملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ إباحية وشذوذ..هل تدخل مها أحمد مستشفى الأمراض العقلية بعد الفيديو المشين؟

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

أزمة اقتصادية جديدة تضرب دول العالم |خبير: تداعيات أوميكرون تتفاقم والإغلاق قادم

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

برد قارس وموجات صقيع.. الزراعة تصدم الجميع بشأن شتاء العام الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألفاظ إباحية وشذوذ..هل تدخل مها أحمد مستشفى الأمراض العقلية بعد الفيديو المشين؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

فيديو

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

الأبناء في المقدمة.. أسرة كاملة تقفز من شقتها بالدور الثاني في أسوان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ