رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد من الهلال الأحمر لبحث توقيع بروتوكول تعاون

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وفد من جمعية الهلال الأحمر برئاسة منير العماري، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، بحضور الدكتورة عفاف عبد الباسط، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر ومسئول الإغاثة، ومنصور محمد مدير فرع الجمعية بالأقصر.

جاء اللقاء في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة وجمعية الهلال الأحمر، ولتبادل الخبرات والفعاليات العملية بين الجانبين.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا اللقاء بمثابة نواه لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر، ضمن خطة الجامعة وحرصها على تهيئة طلابها وإعدادهم على مستوى عال للقيام بدورهم التطوعي تجاه مجتمعاتهم وتدريبهم على حسن التصرف وقت الأزمات والطوارئ.

وأشار وفد الهلال الأحمر إلى أنه سيتم تكوين أسر طلابية تباعًا في إطار هذا التعاون للاهتمام بأنشطة الهلال، وتنظيم ورش عمل في الدعم النفسي، والإسعافات الأولية، والاستجابة للطواريء، والصحة والسلامة المهنية.