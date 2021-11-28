علاج حروق الشمس أبرزها.. 7 فوائد للطحينة للعناية بالبشرة

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر، خبيرة التجميل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض فوائد الطحينة للبشرة.
وننشر فوائد الطّحينة للبشرة في السطور التالية:
- التّخلصُ من بقعِ حروقُ الشَّمس.
- ترطيب البشرة.
- الحد من ظُهورِ علاماتِ الشَّيخوخة، وذلك لاحتوائها على الألياف والمعادن وفيتامين A.
- نفخِ الخُدود.
-تنقيةِ ونضارةِ البشرة، فقط بِمسح الوجه بالطّحينة بواسطة قُطنة مع الابتعاد عن منطقةِ ما حولَ العينين وبعد رُبع ساعة يُشطف الوجه بالماء الفاتر.
- مُعالجة الكلف، وهو عبارة عن بُقع تظهر في البشرةِ نتيجةً لزيادةِ مادّة الميلانين في البشرة.
- صناعة واقياتِ الشَّمس وبعضِ مُستحضراتِ العنايةِ والتَّرطيبِ للبشرة.