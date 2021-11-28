أحمد عز: قناة صدى البلد تقدم الحقيقة دون مبالغة.. فيديو

في ذكرى تأسيسها..

شارك الفنان أحمد عز، باحتفالية قناة صدى البلد اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسها، قائلا "أنا متابع للقناة معظم الوقت".



وأضاف أحمد عز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد": "القناة دائما تتكلم على الأرض والحقيقة بدون مبالغة، وأتمنى التوفيق والنجاح لها دائما".

واحتفلت قناة صدى البلد اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسها، وعرضت القناة تقريرا هاما عن الأعمال المميزة التي تمت خلال السنوات الماضية، وأول لقطات بثت على القناة.



قناة صدى البلد، شاشة تنبض بحب الوطن، وتحارب الإرهاب، وبها لقطات كشفت بها الحقائق، و 10 سنوات كانت صدى البلد على قدر المسئولية ونالت ثقة المواطنين، وصدى البلد جسد لا تتوقف حيويته وعين لا تفارق الوطن.

وخصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم الأحد تبدأ في تمام السادسة مساء للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس قناة صدى البلد .