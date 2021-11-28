خالد الجندي ينصح بسماع الشيخ محمود علي البنا في هذه السورة.. فيديو

نصح الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بسماع تلاوات الشيخ محمود علي البنا، مضيفا أن قراءة الشيخ محمود علي البنا لسورة طه فيها تصوير كبير للآيات وهو أعجب وأصدق تصوير صوتي للآيات لأنه يقرأها بشيء خيالي.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون": قوله تعالى "وتجري بهم في موج كالجبال "تصوير يغنيك عن أى خيال جامح، وأيضًا في قوله تعالى" فنادى في الظلمات" سيدنا يونس، كما تستطيع أن تفهم مدى الندم والحسرة والأسف والحزن الذي انتاب سيدنا آدم عليه السلام بعد ما تبين أنه أخطأ “فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ”.

وأشار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن سيدنا موسى عليه السلام، قضى الوعد بالمهر المدفوع خلال 10 سنوات، في قوله تعالى قَالَ "إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ".



وأضاف أنه عندما قضى هذا الوعد رجع إلى مصر برفقه زوجته وأثناء عودته مر بجيل الطور، لافتاً إلى ما كان يحتويه الجبل من ليل وظلام دامس ومطر ورياح مع جو من الرعد والبرق.

