سهلة للأهلي والزمالك.. نتائج قرعة الدور التمهيدي لدوري الكرة الطائرة رجال

أجريت اليوم الأحد قرعة الدور التمهيدي من بطولة الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة لموسم 2022/2021.

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لقطبي الكرة الطائرة المصرية في الدور التمهيدي، حيث وقع الأهلي "حامل اللقب" في المجموعة الأولى، والزمالك في المجموعة الثانية.

وتضم مجموعة الأهلي كلاً من، سبورتنج وهليوبوليس واسكندرية للبترول والزهور والإعلاميين.

فيما تضم مجموعة الزمالك كلاً من، الطيران والترسانة والشمس وطنطا وبورسعيد.

أما باقي المجموعات فجائت كالتالي :

المجموعة الثالثة : طلائع الجيش، بتروجيت، القناة، مصر للبترول، دلفي، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة : سموحة، الاتحاد السكندري، الداخلية، ايسترن كومباني، المنيا، بني سويف.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات الدور التمهيدي يوم 6 ديسمبر المقبل بنظام الذهاب والاياب، حيث سيخوض كل فريق 10 مباريات طوال منافسات الدور التمهيدي.

ويتأهل 4 فرق من كل مجموعة لمنافسات الدور النهائي، للمنافسة على بطولة الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد حدد يومي الإثنين والجمعة من كل اسبوع، موعداً لإقامة مباريات الدور التمهيدي.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب بطولة الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة في الموسم الماضي، بعد منافسه قوية مع الزمالك