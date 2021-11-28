سموحة يقتنص فوزا مثيرا على الجزيرة في دوري المحترفين لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي سموحة فوزا مثيرا في اللحظات الأخيرة على نظيره فريق الجزيرة، بنتيجة 25-24 في المباراة التي أقيمت اليوم، على صالة نادي سموحة في إطار مباريات الجولة 16 من دوري المحترفين.



وشهدت أحداث المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 12-11 لصالح سموحة واستمر التنافس حتى النهاية قبل أن يحسم سموحة المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة.



وضَمِنَ سموحة، الدخول للمنافسة على لقب الدوري، ضمن الـ6 فرق الكبار، وذلك قبل مواجهة الزمالك غدا في الجولة الختامية.

ويقود الفريق فنيا محمد بسيوني، وشادي عبد النبي- مدرب عام، ومعتز مصطفى- مدربا، وشوكت عبد المنصف- مخطط أحمال، وعصام الدين محمد- مدرب حراس المرمى، والدكتور أحمد رأفت- طبيب الفريق، كريم علاء مدلك، محمد الصمدي- المدير الاداري للفريق .