بمواصفات فاخرة .. هونشي H9 الصينية تنافس الكبار|صور

استطاعت النسخة الصينية هونشي H9 أن تنافس الكثير من العلامات التجارية العريقة، حيث عززت من تواجدها بقوة داخل السوق العالمي، نسبة لما تمتكله من مواصفات قوية، إلى جانب الناحية التي تتعلق بالفخامة وروعة التقنيات المستخدمة، لتزداد المنافسة بينها وبين الكثير من الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الفاخرة.

الاداء الفني للسيارة الصينية هونشي H9

زودت السيارة هونشي H9 بمحرك 4 سليندر سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 251 حصانا، و 380 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مما يمنح السيارة افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 7.8 ثانية.

بالاضافة إلى قدرات اخرى عبر محرك قيد التجربة بسعة 3000 سي سي تيربو، مكون من 6 اسطوانات، قادر على انتاج 282 حصانا، لينتج عزم دوران يقدر بـ 400 نيوتن/متر، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 7.1 ثانية.

تقنيات السلامة والامان للسيارة هونشي H9

تضم السيارة حزمة عالية الاداء من مواصفات الحماية ومنها نظام رصد النقاط العمياء، ومنظومة الوسائد الهوائية لحماية الركاب عبر خاصية الوسائد الامامية والستارية ايضا، بالاضافة غلى برنامج التنبيه عند مغادرة المسار، والتحذير من الاصطدام الامامي، مع مستشعرات ركن امامية وخلفية، وكاميرا محيطة 360 درجة، ونظام مثبت السرعة التكيفي، وبرامج المكابح عالية الاداء.

تجهيزات السيارة هونشي H9

تحتوي السيارة هونشي H9 على سقف بانوراما، وشاشة أمامية لعرض الوسائط المتعددة وانظمة دعم قائد السيارة عبر برامج الملاحة، مع تقنية دعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى شاشات خلفية متطورة، وشاحن لاسلكي للهواتف، ومكيف هواء متعدد المناطق، مع مقاعد من الجلد الفاخر، وانظمة صوت ترفيهية داخل قمرة القيادة.