من مخلفات الزراعة والحيوان.. وزيرة البيئة تشرح مشروع "البيوجاز"|فيديو

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن المجتمع المدني هو شريك رئيسي في العمل البيئي ، مؤكدة أن مشروع " البيوجاز "عبارة عن وحدة سعرها 7 الأف جنية تأخذ مخلفات زراعية وروث الحيوانات وتقوم بعدها بعمل تفاعل لهم لاستخراج غاز منازل وسماد عضوي .

وأضافت ياسمين فؤاد خلال لقائها في برنامج " المشهد " المذاع علي قناه " تن " ، إن هناك 26 شركة ناشئة يعملون في مشروع "البيوجاز" ، مؤكدة أن هذه الشركات خرجت من تحت مظلة وزارة البيئة وهذا يدل علي دور الوزارة في دعم القطاع المدني .

وأوضحت ياسمين فؤاد ، إن الوضع البيئي في مصر مازال يواجه تحديات كثيرة ، مؤكدة أن مصر رقمها 65 علي مستوي العالم بيئيا لافتة أن مصر حدثت مؤشراتها البيئية حتي تتماشي مع المؤشرات البيئية العالمية .