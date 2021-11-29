الأمم المتحدة: 2 تريليون دولار خسائر قطاع السياحة بالعالم بنهاية 2021

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن خسائر قطاع السياحة جراء كورونا تصل إلى 2 تريليون دولار في 2021.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد، عن أنه لا توجد بيانات كافية حتى الآن تشير إلى أن البديل الجديد لفيروس أوميكرون أكثر خطورة من نوع دلتا، وأن اللقاحات الحالية لا تزال فعالة.



ذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان "لم يتضح بعد ما إذا كان اوميكرون أكثر قابلية للانتقال على سبيل المثال، ينتشر بسهولة من شخص لآخر، مقارنة بالمتغيرات الأخرى، بما في ذلك دلتا.

وارتفع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في مناطق جنوب إفريقيا المتأثرة بهذا البديل، وأضافت منظمة الصحة العالمية إن الدراسات جارية لفهم ما إذا كان ذلك بسبب أوميكرون أو عوامل أخرى.



وتابعت المنظمة أيضًا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت سلالة اوميكرون تؤدي إلى مسار أكثر خطورة للمرض.



واستطردت “لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة بأوميكرون تسبب مرضًا أكثر خطورة مقارنة بالعدوى بمتغيرات أخرى، بما في ذلك دلتا”