بعد مصرع طالب .. غلق معبر غير قانوني على السكة الحديد في بنها

وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بغلق الفتحة غير الشرعية لعبور شريط السكة الحديد بمدينة بنها بالخرسانة المسلحة فورًا، ومنع العبور منها نهائيًا حفاظًا على أرواح المواطنين.

وجاء قرار المحافظ بعد تكرار حوادث القطارات في المنطقة، والتي كان آخرها مصرع الشاب محمد عادل إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من تلك الفتحة.

وأوضح محافظ القليوبية أن القرار جاء استجابة لمطالب الأهالي، الذين ناشدوا الأجهزة التنفيذية سرعة سد الفتحة غير الشرعية التي تسببت في حوادث متكررة أودت بحياة عدد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

كانت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، قد شهدت اليوم، حادثًا مؤلمًا إثر تصادم قطار بأحد الشباب بمزلقان بنها أسفل الكوبري عن مصرعه.

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة بنها يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم قطار بشاب في أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند مزلقان بنها.



وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن الحادث وقع أثناء محاولة الشاب عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فاختل توازنه واصطدم به القطار أثناء مروره.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.