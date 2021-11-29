نجم النادي المصرى يحتفل بزفافه بالجلباب الأبيض والنضارة الشمس.. صور

نشرت الصفحة الرسمية لنادى المصرى البورسعيدى صور للنيجيرى "إيزي إيميكا" خلال احتفاله بزفافه مرتديا الجلباب الأبيض والنضارة السوداء.

وخسر فريق المصري البورسعيدي من ريفرز يونايتد النيجرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما الأحد، باستاد أنيمبا بمدينة أبا النيجيرية، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة.

وتقدم فريق ريفرز يونايتد، قبل أن يتعادل المصري فى الدقيقة 26 عن طريق محمد عنتر بعرضية من ايزي ايميكا، فيما استقبلت شباك المصري الهدف الثاني في الدقيقة 34 من أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتأخر المصري بنتيجة 2 / 1.

واستمر الوضع على نفس النتيجة في الشوط الثاني دون تعديل رغم التغييرات التي أجراها معين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي، لينتهي اللقاء بفوز ريفرز بهدفين لهدف.

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