أحمد ناجي : الحضري كان مُتعبًا.. وراهنت على محمد الشناوي فى المونديال

كشف أحمد ناجي مدرب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ونادي سموحة الحالي، عن طريقة تعامله مع عصام الحضري، ورهانه على محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لحراسة الفراعنة في كأس العالم.

وقال أحمد ناجي في تصريحاتلبرنامج بوكس تو بوكس على قناة ETC :«الحضري كان مُتعب مع جميع مدربين الحراس، لكنني لم أشعر بذلك أبدًا».

وكشف: «شعرت بتوتر الحضري في أحدى المباريات، وحمسته قبل مواجهة الفريق الجزائري، وقلت له إنه في حالة دخول الكرة بين قدميه، سأخبر الجميع بأن الكرة صغيرة وأرفع عنك الحرج».

وواصل: «حمست الحضري أيضًا قبل مواجهة ريال مدريد، أخبرته أنه سيستقبل العديد من الأهداف، مما أزعجه وجعله يقوم بمباراة رائعة أمام نجوم وأساطير مثل كارلوس وزيدان وفيجو وراؤول، وفزنا بالمباراتين».

وعن محمد الشناوي: «أخبرت الشناوي أنه سيعود للأهلي عندما رحل، وأخبرت كوبر بضمه عندما كان في بتروجت، لأنني كنت أثق في امكانياته، رغم استقباله 40 هدفًا في الموسم».

وأكمل: «كوبر تفاجئ بانضمام محمد الشناوي ومشاركته ضد البرتغال، وأخبرته بأنني لن أخوض كأس العالم بحارس في عامه الـ46، وكان البعض يرى أنني مخطئ، لكن كوبر كان يثق في حديثي».

وشدد: «بعد مباراة البرتغال وتألق محمد الشناوي، كوبر جاء إلى وأخبرني أنني كنت على حق، كما أن الشناوي أشاد بي بعد تألقه أمام الأوروجواي، وهذا ما أسعدني كثيرًا».

واختتم: «محمد الشناوي يمتلك ثبات انفعالي كبير وهو صاحب شخصية قوية للغاية، ولديه درجة عالية جدًا في التركيز، ودائمًا ما يخطئ أخطاء مختلفة في فترات متباعدة، مثل عصام الحضري».