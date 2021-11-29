أبرز تصريحات نجوم الاختيار | إياد نصار: لم أرغب بإعادة الجرح بتقديم دور الشهيد مبروك.. بيتر ميمي : العمل يخاطب الأجيال الصغيرة

كرمت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومحمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إياد نصار وهاني سرحان والمخرج بيتر ميمي، عن مسلسل “الاختيار” وذلك خلال ندوتهم بالأوبرا ومنحهم دروع وشهادات تقدير، نستعرض لكم أبرز تصريحاتهم من خلال التقرير التالي:

إياد نصار

قال الفنان إياد نصار إن الاختيار ٢ مشروع مهم بالنسبة له.

وطلب إياد نصار بعض الوقت لتجميع حديثه قائلا: أنا أول مرة أتكلم في ندوة الموضوع له رهبة".

وأشار إياد نصار إلى أنهم قدموا نوع جديد من الدراما وهو دراما حرب على الحرب ، لأن الإرهاب يستخدم الصورة لتوضيح استراتيجيتهم.

واستطرد:" كأداة مهمة من أدوات مقاومة الدول كانت الدراما والسينما ضرورية للفوز في هذه الحرب الفكرية".

وأكد إياد نصار على أن الممر والاختيار من الأعمال التي تسمح للدول بمقاومة الأفكار المتطرفة وتحقيق السلمية المجتمعية.

قال إياد نصار إن اللقاء مع أسرة الشهيد محمد مبروك كان صعبا، ولم يكن يرغب في فتح الجرح، مشيرا إلى أن أسرة الشهيد ساعدوه كثيرا في تحضير الشخصية.

وأكد “نصار”، خلال تصريحاته بندوة ضمن مهرجان القاهرة السينمائي، على أن تقديم الشهيد مبروك كان صعبا لغياب المادة الفيلمية عنه نظرا لوضعه الأمني الحساس، لكن زملاءه ساعدوه كثيرا في التقريب من صفاته.

المخرج بيتر ميمي

قال المخرج بيتر ميمي، إنه شعر بالقلق منذ أن عرض عليه تقديم عمل عن العقيد الشهيد أحمد منسي، مشيرا إلى أن الاختيار لا يعد عمل درامي ولكنه توثيق لفترة هامة في مصر.

وأشار بيتر ميمي، إلى أن تقديم مادة توثيقية في مسلسل الاختيار كان مصدر قلق بالنسبة لصناع الاختيار لكن الجمهور تقبلها وتفهم كواليس الأحداث.

وأوضح أن العمل يخاطب الأجيال الصغيرة من مواليد ٢٠٠٥ التي لم تعاصر هذه الأحداث لذا كان المسلسل عبارة عن وثيقة حتى يتذكر الجمهور ماحدث.

وكشف بيتر ميمي إنه تفاجئ بالكثير من الأحداث أثناء تقديم الاختيار، قائلا:"كنّا بنعمل الواقع زي ماهو".

قال المخرج بيتر ميمي إن الجزء الأول والثاني من مسلسل الاختيار يعبران عن سياق واحد وأحداث واقعية حدثت بالفعل، منوها إلى أنه كان يتفاجأ بالكثير من الوقائع التي كانت تحدث.

وأضاف بيتر ميمي، خلال ندوة على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "ربنا حمى البلد دي"، موضحا أن بطولات الجيش والشرطة هي السبب في تواجدنا اليوم لمناقشة الأعمال الدرامية.

قال بيتر ميمي، إنه رشح أحمد مكي لتقديم دور يوسف الرفاعي ، ووافق الممثل على الفور لرغبته للخروج من عباءة الكوميديا ، وهو ما جعله يؤجل التحضير للجزء الجديد من مسلسل الكبير.

واستطرد بيتر ميمي: "حاولت إثناء أحمد مكي عن المشاركة في الاختيار لخطورة العمل والظروف التي يقدم عليها لكنه تمسك بالمشاركة".

وكشف بيتر ميمي، أن الفنان كريم عبد العزيز هو من رشح نفسه للمشاركة في الاختيار ٢، قائلا: " ده مشروع بتاع البلد وأنا اللي هعمل معاك الاختيار ٢".

المؤلف هاني سرحان

قال هاني سرحان، مؤلف الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار"، إنه انتابه القلق الشديد خلال كتابة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، مشيرا إلى أن أصعب ما واجهه هو تقديم عمل يلاقي توقعات الجمهور، وأن تكون على قدر المسئولية والتوثيق المطلوب منه.

وأوضح “سرحان”، خلال تصريحاته بندوة بمهرجان القاهرة السينمائي، أنه قضى ٤ أشهر في التحضير قبل كتابة العمل وقراءة كتب ومذاكرة مهمة.