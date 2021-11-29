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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان يفتتح ملتقى توظيف يوفر 8207 فرصة عمل بالشرقية.. غدا

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب غدا الثلاثاء، ملتقى توظيف بمعاهد العبور ، يوفر 8207 فرصة عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات ، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها 41 شركة قطاع بالمحافظة ، من شركات العاشر من رمضان وبلبيس، بمرتبات مجزية.

  وقال الوزير : إن ذلك يأتي فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب.

وأكد سعفان: إن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة، الذي يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي لأزمة البطالة التى بدأت معدلاتها في الانخفاض لتصل إلي 7.3% في الربع الثاني من العام الحالي، قياسا علي 7,4% بالربع السابق له، مشيرًا إلى أنه في سبيل ذلك تهتم الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل .

كما يفتتح الوزير ملتقي للسلامة والصحة المهنية لتوعية العمال في المنشآت كثيفة العمالة بأهمية ومفهوم السلامة  في بيئة العمل وإرساء مبادئها كأسلوب حياة .

ودعا الوزير شباب الخريجين للدخول في العمل بالقطاع الخاص على الفرص المتوفرة واختيار المناسب منها، مؤكدا أن الخطوة الأولى هي المهمة الأصعب حتى يكتسبوا خبرات، فضلا عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم.

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وزير القوى العاملة محمد سعفان ممدوح غراب محافظ الشرقية ملتقى توظيف 8207 فرصة عمل حياة كريمة

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