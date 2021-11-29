توج بلقب وحيد.. تاريخ مشاركات منتخب مصر في كأس العرب

تنطلق غدا الثلاثاء منافسات بطولة كأس العرب فى النسخة العاشرة بمشاركة 23 منتخبا عربيا تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

من المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العرب في الفترة 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021.

ويشارك في هذه النسخة 23 منتخب عربي إجمالا و 16 منتخبا في النهائيات، مع دعوة جنوب السودان للبطولة.

وعادت بطولة كأس العرب بعد توقف تسع سنوات، ولكن بشكل جديد برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستلعب البطولة على ملاعب كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخبنا الوطني المصري ضمن منتخبات المجموعة الرابعة، مع كل من الجزائر، لبنان والسودان.

وتوجت 5 منتخبات بلقب كأس العرب خلال 9 نسخ سابقة من البطولة،

وشارك منتخب مصر الوطني في ٤ مناسبات لهذه البطولة علي النحو التالي

1988 المركز الثالث

1992 المركز الأول

1998 الخروج من دور المجموعات

2012 الخروج من دور المجموعات

وحقق منتخب مصر اللقب مرة واحدة عام 1992 عندما تغلب منتخبنا في النهائي على المنتخب السعودي بنتيجة 2/3 باقدام سامي الشيشيني من ركلة جزاء واحمد الكاس ومقصية حسام حسن الشهيرة.

ويلتقى بعد غد الأربعاء منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب لبنان فى افتتاحية مبارياته فى إطار منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب.

ويعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجا بـ 4 ألقاب، المنتخب السعودي لقبين وكل من مصر، المغرب وتونس بلقب واحد.

وجاءت قائمة المنتخبات التي توجت بلقب كأس العرب على النحو التالي:

1963 تونس

1964 العراق

1966 العراق

1985 العراق

1988 العراق

1992 مصر

1998 السعودية

2002 السعودية

2012 المغرب

بلغت جوائز كأس العرب 5 مليون دولار للبطل والوصيف يحصل على 3 ملايين وكل منتخب يشارك فى البطولة ٧٥٠ الف دولار.

سجل اول هدف فى بطولة كأس العرب الراحل عدنان الشرقي لاعب منتخب لبنان فى نسختها الأولى عام ١٩٦٣ التى توج بلقبها منتخب تونس.

ويواجه الفراعنة الكبار محاربي الصحراء فى المجموعة الرابعة إضافة إلى رجال الأرز القادمين من بلاد الفينيقيين؛ لبنان، متأملين تحقيق النتائج التي ترفع رأس البلاد عاليا، كما يشارك المنتخب السوداني حلم منتخب لبنان بتحقيق النتائج الإيجابية.

