صبا مبارك: المصريون احتضنونى واللهجة المصرية سهلة وخداعة

أكدت الفنانة صبا مبارك انها سعيدة بردود الأفعال حول فيلمها الجديد “ بنات عبد الرحمن ” والذى عرض فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 43 .

تابعتا صبا مبارك فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه ليست غريبة على الشعب المصرى ، مؤكدة ان المصريين احتضونها كما يفعلون دائماً .

وأضافت صبا مبارك : ان اللهجة ليست سهلة كما يعتقد البعض ، بل انها احتاجت منها جهد حتى يقول لها المصريون انها تتحدث مثلهم بالضبط ، مؤكدة ان سهولة اللكنة تجعلها خداعة لغير المصريين .

واستكملت صبا مبارك : انها تحاول ان يتم عرض أفلامها العربية داخل مصر ، الا ان الأمر ليس سهلاً ، ولكنها تحرص دائماً كلما حانت الفرصة على فعل ذلك .

وكان قد عرض يوم السبت الماضى علي المسرح الكبير الفيلم الروائي الأردني "بنات عبد الرحمن"، لأول مرة عالميا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي من المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

فيلم "بنات عبد الرحمن"، هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 118 دقيقة، وانطلق في تمام الساعة الـ 6:30 مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، فيما سيعقب العرض مناقشة مع مخرج العمل زيد أبو حمدان.

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كيخاطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

قصة العمل تتناول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.