مفاجأة يكشفها طبيب عماني عن متحور أوميكرون

حذر الطبيب العماني حمد الكلباني من فيروس المتحور الجديد" أوميكرون"، داعياً جميع المواطنين والعائدين لبلادهم بعد قضاء إجازاتهم في بلدان تتعدد فيها الجنسيات والاختلاط بإجراء فحوصات بشكل عاجل مع ضرورة ارتداء الكمام وتجنب المناطق المزدحمة.

ولفت "الكلباني" في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن الدراسات أثبتت على مدار الـ 48 ساعة الماضية أن المتحور الجديد ينتشر في كثير من بلدان العالم وليس فقط في الدول الإفريقية.



أعلنت منظمة الصحة العالمية أن احتمال زيادة انتشار السلالة أوميكرون على المستوى العالمي مرتفع، وتقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق به مرتفع للغاية.

وطالبت في بيانا اليوم الدول باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب، وحثتهم على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد 19، إضافة إلى الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي أوميكرون.

وقالت المنظمة بحسب "رويترز" : قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 اعتمادا على خصائص أوميكرون وهو ما ستكون له عواقب وخيمة.