ضبط صاحب مخبز يجمع الدقيق المدعم لبيعه بالسوداء. ومصنع حلوى غير مرخص

في حملة بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجارى ، حيث تمكنت القوات من ضبط مخبز سياحى بالساحل يجمع صاحبه الدقيق المدعم لبيعه فى السوق السوداء ، كما تم ضبط مصنع حلوي بمدينة السلام غير مرخص وبداخله حلوى فاسدة .

فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد الإتجار بالسوق السوداء ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بحوزة المتهم على 300 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم و 1000 رغيف خبز.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الإدارة من ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازة المتهم كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إستخدامها فى تصنيع الحلوى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، وبحوزته 1٫245 طن مستلزمات إنتاج حلوى وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وإعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.