شاهد.. فرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال فرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى " كمبوست " وذلك بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط كما شهد تجربة إنتاج نبات الأزولا والذي يستخدم كعلف للطيور والدواجن وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى أو علف للحيوانات .

رافقه خلال الجولة المهندسة هدي اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال فرم المخلفات الزراعية "قش الذرة" بواسطة المفارم وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" لتعظيم الاستفادة منه مشددًا على تعميم تلك المفارم بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومهندسي الزراعة والجمعيات الزراعية لتوعية المزارعين بأهمية الاستفادة من تلك المخلفات ومواجهة الحرق المكشوف.

كما شهد المحافظ ومرافقوه تجربة إنتاج نبات الأزولا والذي يعتبر غني بالبروتينات ويستخدم كعلف للطيور والدواجن والأسماك وينمو بسرعة وذو إنتاجية عالية ويوفر الغذاء الصحي والغني بالبروتين للطيور بأقل تكلفة وكبديل للأعلاف التقليدية وطالب المحافظ بتعميم إنتاج نبات الأزولا بجميع القرى وتوعية المزارعين بضرورة التوسع في انتاجه.

والتقى المحافظ – خلال الجولة – بعض المزارعين بالقرية مشيدًا باهتمامهم بفرم المخلفات الزراعية وطالبهم بضرورة التوسع في أعمال فرم المخلفات الزراعية بجميع الحقول وتعظيم الاستفادة منها حفاظًا على البيئة ومنع حرقها.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تنسيق الجهود بين مديرية الزراعة والوحدات المحلية لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات وإعادة تدوير المخلفات الزراعية من خلال التوسع في إستخدام المفارم التي تم توزيعها على المراكز والقرى وتشغيلها وتخصيص أماكن لتجميع المخلفات الزراعية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إليها للتخلص الآمن والاستفادة من مخلفات محاصيل الذرة والقطن كعلف للحيوانات وتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات لافتًا إلى الحملات المستمرة التي يتم شنها بإستمرار بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين مديرية الزراعة وإدارة البيئة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وجهاز شئون البيئة حفاظًا على صحة المواطنين والعمل على القضاء على هذه الظاهرة؛ مشيراً إلى توزيع أكثر من 26 مفرمة للمخلفات الزراعية على قرى ومراكز المحافظة والتخلص الآمن منها وبخاصة قش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" بالتعاون مع مديرية الزراعية وتفعيل حملات التوعية والإرشاد الزراعي.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بتكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية للمزارعين بأهمية التسميد الحيوي للمحاصيل الزراعية ودوره في توفير الأسمدة بالإضافة إلى حملات التوعية بخطورة الحرق المكشوف وأهمية إنتاج نبات الأزولا.

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