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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارب مماثل مع مصر وإسرائيل.. أردوغان يعلن عن زيارة إلى الإمارات فبراير المقبل

الرئيس التركي
الرئيس التركي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الإثنين، اعتزامه زيارة الإمارات في فبرايرالمقبل على رأس وفد رفيع والإقدام على بعض الخطوات بقوة، مشيرا إلى خطوات تقارب مماثلة مع مصر وإسرائيل بعد المحادثات مع أبوظبي.

ووفقا لشبكة "تي آر تي" التركية، قال اردوغان إن الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات خلال محادثات أنقرة ستدشن عصرا جديدا في علاقات البلدين.

واعتبر الرئيس التركي زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لأنقرة أنها خطوة كان لها دور أساسي في بدء عهد جديد.

وبحسب مصادر، قال أردوغان خلال رحلته من تركمانستان، "لقد وضعت (الإمارات) خطة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار. من خلال هذه الخطة سنكون قد بنينا مستقبلا مختلفا تماما"، مضيفا أنه سيزور الإمارات في فبراير المقبل.

ووقعت أنقرة وأبو ظبي اتفاقات لاستثمارات بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي وقال أردوغان إنها ستعلن عن "حقبة جديدة" في العلاقات.

وفي سياق أخر، قال اردوغان "سنعالج المشكلات الناجمة عن ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات في سعر الصرف، والتي ليس لها أساس اقتصادي"

وأكد الرئيس التركي انه لم يغير رأيه بشأن أسعار الفائدة المرتفعة التي تزيد التضخم، مشددا على أنه  لن يتنازل عن خفض أسعار الفائدة والتضخم سينخفض قبل انتخابات 2023.

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