السيسي يفتتح "إيديكس 2021" بمشاركة كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية.. الرئيس: الحضور الضخم يعكس قوة كبيرة جدا للتنظيم ويوضح قدرة الشركات المشاركة

الرئيس السيسى :

يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: مصر.. القوة والسلام

يلتقط صورة تذكارية مع رؤساء الوفود وكبار الحضور المشاركين في المعرض الدولي

أشكر القائمين على هذا المعرض والجهد المبذول الذى يعكس منظر أكثر من رائع

للمشاركين في ايديكس : أتمنى لكم التوفيق.. وإقامة طيبة فى مصر فى هذا الوقت من السنة"

وزير الدفاع : لابد للسلام من قدرات تحميه وتؤمن استمراره

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية، والذي ستُجرى فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس السيسي.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، قائلآ: "ارحب بكم واقدم التهنئة على افتتاح هذا المعرض بحضور ضخم ويعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد وللتنظيم وحجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية: "أتمنى لكم التوفيق.. وإقامة طيبة فى مصر فى هذا الوقت من السنة".

ووجه الرئيس السيسي، الشكر إلى القائمين على عملية تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، قائلا: "أشكر القائمين على هذا المعرض والجهد المبذول الذى يعكس منظر أكثر من رائع".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح المعرض الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021": "أتمنى التوفيق لكل الشركاء في إيديكس.. شكرا جزيلا".

كما التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع رؤساء الوفود وكبار الحضور المشاركين في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»

كما شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان: مصر.. القوة والسلام عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

وتناول الفيلم كافة التفاصيل التى تبرز اهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدثًا عالميًّا بارزًا بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كذلك كافة التفاصيل التى توضح التنسيق التام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة لخروج المعرض بالشكل الذى يعبِّر عن مكانة مصر الدولية والعالمية.

كما عرضت فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" أغنية أرض السلام بعدد من اللغات.

ومن جانبه أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن منظومة الدفاع والتسليح تمثل عماد القوة وحصن الأمان للشعوب.

وقال : لابد للسلام من قدرات تحميه وتؤمن استمراره.

وأضاف: أن القوات المسلحة كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات الأمة في عالم يموج بالصراعات.

وتابع: الشعب المصري وأبناءه من الجيش هو أعظم من تحدي المخاطر.

كما أعلن عن بدء إفتتاح المعرض وبدء الجولة التفقدية حيث تفقد الرئيس السيسي عددا من أجنحة المعرض حيث استمع إلى شرح من عدد من قيادات المعرض والمشرفين على الأجنحة.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، وبحضور أمني رفيع المستوى و70 وفدًا دوليًا كممثلين رسميين لبلادهم للمشاركة في الحدث رفيع المستوى.

ويترأس الوفود الأجنبية المُشاركة في الحدث المهم، شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، سواء وزراء الدفاع، أو الإنتاج الحربي، والقادة العسكريين، ويتوقع أن يستقبل «إيديكس 2021» نحو 30 ألف زائر في نسخته الثانية هذا العام، بعدما استقبل نحو 10 آلاف زائر في النسخة الماضية للمعرض «إيديكس 2018».