عائلة لاسعة.. منة فضالى برفقة أحمد زاهر وبناته استعدادا لموسم الرياض.. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي عدة صور جديدة لها داخل الطائرة عبرموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اثناء توجهها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى موسم الرياض.

وظهرت منة فضالي باطلالة جذابة بالكاجوال وبقصة شعر جديدة ، وذلك برفقة كل من الفنان احمد زاهر وابنتيه ملك وليلى .

وعلقت فضالى على الصورة قائلة : الى موسم الرياض عيلة لاسعه جدا مشيرة إلى العمل المسرحى والذي سيقدم فى موسم الرياض بمشاركة فضالى وعدد من الفنانين على راسهم احمد زاهر .

روجت الفنانة الشابة ليلي زاهر، لأحدث أعمالها من خلال نشر البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة "عائلة لاسعة جدا"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت زاهر معلقة من خلال البوستر: "استنونا في مسرحية عائلة لاسعة جداً في موسم الرياض إن شاء الله يوم ٢ ديسمبر علي مسرح بكر الشدي".