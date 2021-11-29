دون إصابات أو ضحايا أسفل الأنقاض .. انهيار عقار من 5 طوابق بشبرا

انهار منذ قليل عقار قديم بمنطقة شبرا ،وتم إخلاء عقارين مجاورين للمنزل المنهار بعد سقوطه فوق 3 شرفات بعقار مجاور مما تسبب فى انهيارها ، وسط حالة من الفزع لدى أهالي المنطقة.

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بسقوط عقار متفرع من شارع الترعة البولاقية شبرا مصر .

على الفور تم توجيه فرق الإنقاذ البري بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة ، وتبين من المعاينة أن العقار المنهار صادر له قرار إزالة منذ فترة طويلة وتم إخلاؤه من السكان ومكون من 5 طوابق.

كما تبين من المعاينة أن العقار انهار وتسبب فى سقوط 3 شرفات لمنزل مجاور له ، مما تسبب فى حالة من الذعر بين أهالي الحي ، دون خسائر بشرية أو إصابات ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .