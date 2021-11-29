مخرج "الكيت كات": "عرايا في الزحام" الاسم الحقيقي للفيلم

قال المخرج داوود عبد السيد، أن اسم الرواية الأصلية لفيلم الكيت كات كان "عرايا في الزحام" وسميت بهذا الاسم لأن أهل الحارة كانوا شخصيات مكشوفة للجميع ويعلم كل شخص معلومات عن الآخرين ويهتمون بمشكلاتهم.
وكشف مخرج الكيت كات، أن الرقابة اعترضت على إطلاق اسم الرواية على الفيلم لذا تم تغييره، رغم أنه اسم لا يحمل في معناه أي إغراء.
وأكد المخرج داوود عبد السيد على أن أفضل اسم للفيلم هو "عرايا في الزحام"، قائلا: "ربنا يخلي لنا الرقابة".
ويعقد اليوم ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حلقة نقاشية بمناسبة مرور 30 عاما على صدور فيلم "الكيت كات"، لداوود عبد السيد.
داوود عبد السيد، مخرج ومؤلف مصري، بدأ العمل کمساعد مخرج ﻓﻲ بعض الأفلام أهمها "الأرض" لیوسف شاهین، صنع بعد ذلك ٩ أفلام من أهم الأعمال ﻓﻲ تاریخ السینما المصریة من بینها "أرض الخوف" و"قدرات غیر عادیة".
راجح داود حن ومؤلف موسیقي مصري، لدیه العدید من المؤلفات الموسیقیة، حصل ﻋﻠﯽ العدید من الجوائز من بینها جوائز المهرجان القومي للسینما المصریة، قام بتألیف الموسیقی التصویریة لأکثر من ٤٠ فیلم مصري من بینهم "الکیت کات" و"أرض الأحلام".
شريف منير، الظهور ﻓﻲ عدد من الأعمال الفنیة منذ منتصف الثمانینات، حیث شارك ﻓﻲ مسلسلات مثل "رحلة الملیون"، سطع نجمه بشدة ﻓﻲ فترة التسعینات من خلال تأدیته لشخصیة یوسف ﻓﻲ فیلم "الکیت کات". ومنذ ذلك الوقت شارك ﻓﻲ عدد کبیر من الأفلام، منها: "سهر اللیالي"، "ولاد العم"، "هستیریا".
أنسي أبو سيف، مهندس دیکور مصري، عمل ﻓﻲ بدایاته مساعد لمهندس الدیکور بفیلم "المومیاء" مع شادي عبد السلام، وبعدها انطلق بوصفه لأکثر من ٤٥ فیلم من بینهم "عرق البلح"، "أیام السادات" و"الکیت کات" و"رسائل البحر"وغیرهم. وأحدث أعماله هو فیلم "عنها".
عايدة رياض، ممثلة مصریة. بدأت حیاتها الفنیة کراقصة ﻓﻲ الفرقة القومیة للفنون الشعبیة وعمرها 14 سنة، ومن ثم أصبحت الراقصة الأولی. بعد ذلك شقت طریقها ﻓﻲ عالم التمثیل، ومن أفلامها "أحلام هند وکامیلیا"، "سوبرمارکت"، "الکیت کات" و"بلاش تبوسني".