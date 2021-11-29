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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج "الكيت كات": "عرايا في الزحام" الاسم الحقيقي للفيلم

فيلم الكيت كات
فيلم الكيت كات

قال المخرج داوود عبد السيد، أن اسم الرواية الأصلية لفيلم الكيت كات كان "عرايا في الزحام" وسميت بهذا الاسم لأن أهل الحارة كانوا شخصيات مكشوفة للجميع ويعلم كل شخص معلومات عن الآخرين ويهتمون بمشكلاتهم.

 

وكشف مخرج الكيت كات، أن الرقابة اعترضت على إطلاق اسم الرواية على الفيلم لذا تم تغييره، رغم أنه اسم لا يحمل في معناه أي إغراء.

 

وأكد المخرج داوود عبد السيد على أن أفضل اسم للفيلم هو "عرايا في الزحام"، قائلا: "ربنا يخلي لنا الرقابة".

 

ويعقد اليوم ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حلقة نقاشية بمناسبة مرور 30 عاما على صدور فيلم "الكيت كات"، لداوود عبد السيد.


داوود عبد السيد، مخرج ومؤلف مصري، بدأ العمل کمساعد مخرج ﻓﻲ بعض الأفلام أهمها "الأرض" لیوسف شاهین، صنع بعد ذلك ٩ أفلام من أهم الأعمال ﻓﻲ تاریخ السینما المصریة من بینها "أرض الخوف" و"قدرات غیر عادیة".

راجح داود حن ومؤلف موسیقي مصري، لدیه العدید من المؤلفات الموسیقیة، حصل ﻋﻠﯽ العدید من الجوائز من بینها جوائز المهرجان القومي للسینما المصریة، قام بتألیف الموسیقی التصویریة لأکثر من ٤٠ فیلم مصري من بینهم "الکیت کات" و"أرض الأحلام".

شريف منير، الظهور ﻓﻲ عدد من الأعمال الفنیة منذ منتصف الثمانینات، حیث شارك ﻓﻲ مسلسلات مثل "رحلة الملیون"، سطع نجمه بشدة ﻓﻲ فترة التسعینات من خلال تأدیته لشخصیة یوسف ﻓﻲ فیلم "الکیت کات". ومنذ ذلك الوقت شارك ﻓﻲ عدد کبیر من الأفلام، منها: "سهر اللیالي"، "ولاد العم"، "هستیریا".

أنسي أبو سيف، مهندس دیکور مصري، عمل ﻓﻲ بدایاته مساعد لمهندس الدیکور بفیلم "المومیاء" مع شادي عبد السلام، وبعدها انطلق بوصفه لأکثر من ٤٥ فیلم من بینهم "عرق البلح"، "أیام السادات" و"الکیت کات" و"رسائل البحر"وغیرهم. وأحدث أعماله هو فیلم "عنها".

عايدة رياض، ممثلة مصریة. بدأت حیاتها الفنیة کراقصة ﻓﻲ الفرقة القومیة للفنون الشعبیة وعمرها 14 سنة، ومن ثم أصبحت الراقصة الأولی. بعد ذلك شقت طریقها ﻓﻲ عالم التمثیل، ومن أفلامها "أحلام هند وکامیلیا"، "سوبرمارکت"، "الکیت کات" و"بلاش تبوسني".

عايدة رياض راجح داود داوود عبد السيد الكيت كات مهرجان القاهرة

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