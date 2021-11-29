أسماء أبو اليزيد تشارك جمهورها بـ اطلالة جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، جمهورها بصورتين لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وحازت الصورتين على اعجاب كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

ربنا يوفقك ويسعدك - العسل - مشاء الله

أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لصدى البلد، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح طريق الكباش بالأقصر ومشاركتها في الفيلم التسجيلي “الأقصر.. السر.”

وقالت أسماء أبو اليزيد: "الحدث فخر لكل مصري، وأنا سعيدة وفخورة بالمشاركة في حدث كبير مثل ذلك ويتم تغطيته من قنوات عالمية".

وأضافت: "نعيش في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر تطور وازدهار في جميع الجوانب وهذا التطور ملموس للجميع، ربنا يحفظ بلدنا الحبيبة".