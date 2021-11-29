عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. هدى الأتربي تتألق في أحدث جلسة تصوير

الفنانة هدي الأتربي
الفنانة هدي الأتربي

نشرت الفنانة هدى الأتربي مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت هدي الأتربي في جلسة التصوير بالأبيض والأسود، مرتدية فستانا ذي أكمام طويلة، رافعة خصلات شعرها الي أعلي.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ هدي الأتربي علي الصور، كالاتي:

“ملكة الحضور الراقي - جميلة - قلبي”.

 

بإطلالة مثيرة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بفستان أزرق مثير.. هدى الأتربي تخطف الأنظار على إنستجرام

 

وتحدثت هدى الأتربي عن بداياتها الفنية، وتصدرها التريند أثناء ظهورها في مهرجان الجونة الأخير، مشيرة إلى أنهابذلت كثيرا من الجهد والترتيب لإطلالاتها خلال فعاليات المهرجان ولم تكن تقصد تصدر التريند لكنها كانت مهتمةبالظهور بشكل جيد.

 

وقالت هدى الأتربي إنها تخرجت في كلية الحقوق والتحقت بقسم الشئون القانونية في أحد البنوك ثم عملت في مجال الاستثمار، ورغم حبها للتمثيل لم تكن تنوي امتهانه.  

 

وأشارت إلى أنها عرض عليها دور كبير في مسلسل “أهو ده اللي صار” إلى جانب روبي، ورغم أنها وقعت التعاقد إلا أنهتم تغييرها فجأة دون سبب واضح حتى اليوم.  

 

وأوضحت أنها حزنت كثيرا لضياع دور أهو ده اللي صار منها، إلا أنه تم تعويضها فيما بعد والتحقت بأربعة أعمال فينفس الوقت وهي فيلم “علي بابا”، ومسلسلات “طلعت روحي”، “ومليكة”، و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".

 

وكشفت هدى الأتربي أنها رفضت دورا في مسلسل “نسل الأغراب” رمضان الماضي لأنه لم يكن الوقت المناسب لتقديم المساحة التي عرضت عليها، وأن الدور لم يكن مؤثرا بالنسبة لمستقبلها التمثيلي.

 

الفنانة هدي الأتربي هدي الاتربي أدوار هدى الإتربي اطلالة هدى الاتربي صور هدى الاتربي

موضوعات متعلقة

هنادي مهنا عن غنائها في افتتاح معرض السلاح المصري: شرف كبير وفخر

بجملة من مسلسل العصيان لوالدها.. رانيا محمود ياسين تدعم رشوان توفيق

أصالة تطرح أحدث أغانيها "الصورة".. وتعلق: "تعبر عن الحال الحالي"

بملابس بدوية.. أسما شريف منير تتألق داخل صحراء سيوة

بإطلالة بسيطة.. درة تبهر المتابعين في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

الفائز يلاقي بالميراس.. الأهلي يواجه مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية

بسبب الفيفا.. أزمة بين منتخب مصر والأهلي لتضارب مونديال الأندية وأمم أفريقيا

قوة عسكرية طوقت المحكمة.. بيان عاجل من سيف القذافي بعد عرقلة نظر الطعن الانتخابي

البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض للأراضي الفلسطينية

حكم التسبيح باليد اليسرى وهل يكون حراما؟.. الأزهر يجيب

منافسة كورية ألمانية.. جينيسيس تنافس مرسيدس مايباخ بطرازها الجديد من G90

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريبات.. ميسي يتوج بـ الأفضل فى العالم ورد فعل غير متوقع من صلاح ورونالدو

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

مخاطر شديدة.. بيان صادم من "الصحة العالمية" بشأن متحور أوميكرون

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمل ٦ أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء ٢٠٠ أول مدرعة مصرية ١٠٠٪؜ .. فيديو وصور

تجاهل أم مسألة وقت .. متى تعلن شيرين طلاقها رسميًا ؟

مليئة بالصراحة والشفافية.. ألفت عمر تفتح قلبها لـ صدى البلد في ندوة خاصة

شنطة السوق في التسعينات.. بلاستيك ومخرمة وألوانها جذابة وانقرضت بفعل الزمن|نوستالجيا

فيديو

تحمل ٦ أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء ٢٠٠ أول مدرعة مصرية ١٠٠٪؜ .. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

نجوا بأعجوبة منذ 10 سنوات| محاولة اغتيال أحمد موسى ومصطفى بكري..فيديو جراف

مصر أرض القوة والسلام| فيديو من المتحدث العسكري بمناسبة انطلاق معرض إيديكس للسلاح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ