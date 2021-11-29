شاهد.. هدى الأتربي تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة هدى الأتربي مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هدي الأتربي في جلسة التصوير بالأبيض والأسود، مرتدية فستانا ذي أكمام طويلة، رافعة خصلات شعرها الي أعلي.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ هدي الأتربي علي الصور، كالاتي:

“ملكة الحضور الراقي - جميلة - قلبي”.

وتحدثت هدى الأتربي عن بداياتها الفنية، وتصدرها التريند أثناء ظهورها في مهرجان الجونة الأخير، مشيرة إلى أنهابذلت كثيرا من الجهد والترتيب لإطلالاتها خلال فعاليات المهرجان ولم تكن تقصد تصدر التريند لكنها كانت مهتمةبالظهور بشكل جيد.

وقالت هدى الأتربي إنها تخرجت في كلية الحقوق والتحقت بقسم الشئون القانونية في أحد البنوك ثم عملت في مجال الاستثمار، ورغم حبها للتمثيل لم تكن تنوي امتهانه.

وأشارت إلى أنها عرض عليها دور كبير في مسلسل “أهو ده اللي صار” إلى جانب روبي، ورغم أنها وقعت التعاقد إلا أنهتم تغييرها فجأة دون سبب واضح حتى اليوم.

وأوضحت أنها حزنت كثيرا لضياع دور أهو ده اللي صار منها، إلا أنه تم تعويضها فيما بعد والتحقت بأربعة أعمال فينفس الوقت وهي فيلم “علي بابا”، ومسلسلات “طلعت روحي”، “ومليكة”، و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".

وكشفت هدى الأتربي أنها رفضت دورا في مسلسل “نسل الأغراب” رمضان الماضي لأنه لم يكن الوقت المناسب لتقديم المساحة التي عرضت عليها، وأن الدور لم يكن مؤثرا بالنسبة لمستقبلها التمثيلي.