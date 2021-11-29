ليس صلاح.. رضا عبد العال يتوقع الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

أبدى الكابتن رضا عبدالعال، نجم منتخب مصر السابق، أمنيته في فوز اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2021.

وأضاف “عبدالعال”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن حسابات الفوز بالجائزة تقوم على الإنجازات، ولكن نحن في مصر نحسبها بالعاطفة، لافتا إلى أن محمد صلاح كان يستحقها في عام 2019 عندما حصل على دوري أبطال أوروبا ولكنه ظُلم.

وأكد نجم منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح هذا العام يؤدي بشكل رائع مع ليفربول، متوقعا أن تذهب جائزة أفضل لاعب في العام للاعب الدولي إلى ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان.

