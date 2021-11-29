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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتاب جديد للمخابرات الأمريكية يكشف سرًا عن أيام ترامب الصعبة

ترامب
ترامب

ذكر كتاب نشرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، أن وكالات المخابرات كافحت خلال تقديمها الإحاطات المعلوماتية للرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما ذكرت شبكة بيزنيس إنسايدر.

وصف مؤلف كتاب المخابرات إن ترامب "من أصعب الرؤساء الذين كانت تقدم لهم الإحاطات المخابراتية".

وجاء في الكتاب أن ترامب ، مثل نيكسون ، كان "مرتابًا ولا يشعر  بالثقة فيما تقدمه له  الاستخبارات".


وأوضح الكتاب الذي نشره مؤلفه بقلم جون إل هيلجرسون  بعنوان "تعرف على الرئيس" .
وإل هيلجرسون ،  ضابط مخابرات سابق ، أوضح كواليس ردود فعل الرؤساء على تقارير وكالات الاستخبارات.

و كتب هيلجرسون: "بالنسبة إلى مجتمع الاستخبارات ، كان التعامل مع ترامب  هو الأصعب في تجربته التاريخية  من بين إحاطات الرؤساء الجدد".

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ورغم أن الكتاب تم نشره بمعرفة  وكالة المخابرات المركزية، إلا إن الوكالة تقول إن محتوياته تخص المؤلف ، ولا تعكس موقف وكالة المخابرات المركزية أو أي وكالة حكومية أمريكية أخرى.

ولفت هيلجرسون إلى أن التجربة الوحيدة المماثلة لتجربة ترامب كانت تجربة الرئيس ريتشارد نيكسون.

وقال: "التناظرية الوحيدة (وغير الكاملة) كانت مع  نيكسون، وذلك بعد أن رفض نيكسون فعليًا العمل مع مجتمع الاستخبارات، وكان يحصل على معلوماته من خلال وسيط آخر".

وأضاف  هيلجيرسون: "كان ترامب مثل نيكسون ، مرتابًا ولايشعر بالآمان بشأن المخابرات، لكنه كان على عكس نيكسون في طريقة رد فعله".

وتابع: " اختار ترامب بدل إن يرفض التقارير المخابراتية أن يهاجمها علنًا".

ومن الجديد بالذكر إن  كتاب هيلجرسون نُشر لأول مرة في عام 1996، وقد نشره أكثرر مرة من وفق تعديلات الرؤساء، وهذه هي المرة الأحدث التي ضمن فيها المؤلف ترامب.

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