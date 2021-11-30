اقتصاد السعودية| أمانة منطقة المدينة تستضيف الجلسة الثانية لريادة الأعمال

استضافت أمانة منطقة المدينة المنورة، أعمال الجلسة الثانية لـ"ديوانية المقر" التي تنظمها شهرياً شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة بمشاركة نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عصام الذكير.



وقال تقرير صادر عن كالة الانباء السعودية “ واس”، أن الجلسة المنعقدة برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، شهدت مشاركة أكثر من 100 رائد ورائدة أعمال واستعرضت طرح الفرص الواعدة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال في المدينة المنورة بالإضافة إلى بحث الحلول المناسبة وربطهم مع الجهات الحكومية التي من شأنها دعم وتطوير مشاريعهم بما يعزز تنشيط الحركة التجارية ودفع عجلة التنمية والتطوير التي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الميز النسبية التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة.



بعدها استعرض نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت عصام الذكير، حزمة من البرامج والمبادرات التي من شأنها دعم وتطوير مشاريع ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى رفع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتقديم النصح والتوجيه للمبادرين ورواد ورائدات الأعمال بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متنوعة لتطوير القدرات الإدارية والمهنية مما يتيح لرواد ورائدات الأعمال المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

أمانة منطقة المدينة المنورة

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في ذراعها الاستثماري شركة المقر للتطوير والتنمية تواصل عقد سلسلة من اللقاءات الشهرية المباشرة مع المستثمرين ورجال المال والأعمال وملاك المنشآت التجارية بهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة في منظومة التنمية الاقتصادية على مستوى منطقة المدينة المنورة.