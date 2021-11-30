عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| أمانة منطقة المدينة تستضيف الجلسة الثانية لريادة الأعمال

أمانةمنطقة المدينة
أمانةمنطقة المدينة المنورة

استضافت أمانة منطقة المدينة المنورة، أعمال الجلسة الثانية لـ"ديوانية المقر" التي تنظمها شهرياً شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة بمشاركة نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عصام الذكير.


وقال تقرير صادر عن كالة الانباء السعودية “ واس”، أن الجلسة  المنعقدة برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي،  شهدت مشاركة أكثر من 100 رائد ورائدة أعمال واستعرضت طرح الفرص الواعدة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال في المدينة المنورة بالإضافة إلى بحث الحلول المناسبة وربطهم مع الجهات الحكومية التي من شأنها دعم وتطوير مشاريعهم بما يعزز تنشيط الحركة التجارية ودفع عجلة التنمية والتطوير التي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الميز النسبية التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة.

اقتصاد السعودية.. منتدى العاملين مع الشباب يناقش 3 دراسات وطنية

اقتصاد السعودية| تدشين فعاليات مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية


بعدها استعرض نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت عصام الذكير، حزمة من البرامج والمبادرات التي من شأنها دعم وتطوير مشاريع ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى رفع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتقديم النصح والتوجيه للمبادرين ورواد ورائدات الأعمال بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متنوعة لتطوير القدرات الإدارية والمهنية مما يتيح لرواد ورائدات الأعمال المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

أمانة منطقة المدينة المنورة 

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في ذراعها الاستثماري شركة المقر للتطوير والتنمية تواصل عقد سلسلة من اللقاءات الشهرية المباشرة مع المستثمرين ورجال المال والأعمال وملاك المنشآت التجارية بهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة في منظومة التنمية الاقتصادية على مستوى منطقة المدينة المنورة. 

أمانة منطقة المدينة المنورة ريادة الاعمال مال واعمال اقتصاد السعودية اخبار الخليج

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية| غرفة الشرقية تنظّم برنامج الحلول التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة

ترشيحاتنا

التحالف العربي يستهدف موقعا سريا للحرس الثوري الإيراني في اليمن

أفضل سورة تقرأ قبل صلاة الفجر.. اجعلها بنية قضاء الحاجة

زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى تواجد أبو جبل في كأس العرب.. وصبحي يستحق الفرصة

منها مطعم شهير وكنيسة.. تحذيرات من أماكن دخلها أول مصاب بمتحور أوميكرون

ذكرى رحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد .. هذا المرض سبب وفاته

الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي يرفضون قانون الدفاع القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنهار من النار تظهر في السماء.. 6 انفجارات جديدة في بركان لا بالما | فيديو

قبل الذكرى الأولى لوفاته.. جومانا مراد وأروى جودة وإلهام شاهين يكرمون حاتم علي

عائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| فيديو وصور

الملك والدون.. لماذا يتغيب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية؟

فيديو

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜.. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ