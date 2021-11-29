عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما الفرق بين السنة الواجبة والفرض والمكروه والمستحب؟.. الأزهر يجيب

صلاة السنة
صلاة السنة

ما الفرق بين السنة الواجبة والفرض ؟ أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه "ما الفرق بين السنة الواجبة والفرض؟

ما الفرق بين السنة الواجبة والفرض

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر، إن هذا التفريق هو تفريق عند الحنفية، وقالوا إن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن الكريم والسنة، والواجب هو ما ثبت بدليل ظني، وقالوا إن الصلاة الواجبة هي صلاة الوتر.

وأشار إلى أن السنة عموما سواء واجبة أو غير واجبة، هي سنة وليست واجبة ويثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها، أما الواجب فهو ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه.

الفرق بين السنة والحديث

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن السيرة النبوية تختلف عن الحديث، فالحديث هو عبارة عن كلمات حفظها الصحابة فيها أمر وزجر وبيان.

وأضاف على جمعة: نعيش مع رسول الله بكثرة قراءة السيرة، فالسيرة عبارة عن مواقف النبي وكيف كان يتعامل مع الآخرين وكيفية جلوسه وسيره وكلامه وكذلك علاقاته مع التجار وأهل العلم وأهل بيته حيث كان مثالا يحتذى به في كل شئ.


الفرض والواجب والمكروه والمستحب

 

أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على سؤال ورد لدار الإتاء مضمونه: "ما الفرق بين الفرض والواجب والمستحب والمكروه"، قائلا إن "الفرض والواجب عند جمهور العلماء هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه كالصلاة هي فرض واجب من حافظ عليها أثابه الله ومن تركها يعاقبه الله وهما بمعنى واحد".

وأضاف عاشور على موقع الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المستحب والمكروه، فالمكروه هو أقل من الحرام ولا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، أما المستحب وهو المندوب وهو يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مثل صلاة السنة والنوافل.

الفرق بين أهل الفرض والفضل

 

قال محمد توفيق، الداعية الإسلامي، إنه يوجد نوعان من النشاط وهما النشيط بصيامه الصحيح ولكن هو من أهل الفرائض، ونشيط بفضل من الله تبارك وتعالى في رمضان بصيامه ولكن هو من أهل الفضل.

وأضاف توفيق، خلال برنامج «فتاوى»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن أهل الفرض الذين يقومون على الفرائض فقط، مثلما جاء رجل الى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال له يا رسول الله ماذا فرض الله عليك قال له النبي -صلى الله عليه وسلم- "ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فشهد الرجل وقال شهدت قال وأن تقيم الصلاة قال ما هي وصف له صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، قال له أفرض عليك شيء غير ذلك قال له النبي نعم تؤتي زكاة الفطر في رمضان واذا كانت في الأموال فخذ من كل 40 دينارًا دينارًا، قال أغير ذلك قال تحج البيت إن استطعت اليه سبيلا، قال أغير ذلك قال له النبي لا إلا أن تطوع، فقال والذي بعثك بالحق لا اُزيد على ذلك ولا أنقص فلما أدبر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفلح إن صدق".

وأشار الى أن أهل الفضل هو من صلى الفرض وصلى معه سُنة أو أخرج الزكاة وأخرج معها صدقة، أو حج واعتمر، أو صام رمضان وصام عليهم الستة من شوال أو اثنين وخميس، فأهل الفضل لهم فضل في الأعمال، قائلًا "إذا كان العبد من أهل الفرض أو أهل الفضل لا يستطيع أن يصل الى درجة القبول الا برضا من الله عز وجل".

الأزهر صلاة السنة الشيخ أبو اليزيد سلامة الفرض والواجب والمكروه والمستحب الفرق بين السنة والحديث

ترشيحاتنا

"رياضة النواب" تطالب رئيس الوزراء بتفويض المحافظين في استبدال أراضي مراكز الشباب

فيفو تصدر هاتف Vivo Y21e بأقوى معالج للفئة المتوسطة.. مواصفات

ميسي يقترب.. شاهد| كرتان ذهبيتان في حفل "البالون دور"

مدير مستشفي عزل يكشف عن أعراض متحور كورونا الجديد أوميكرون

فيديوجراف.. تفاصيل أزمة رشوان توفيق وابنته وحفيده وسر انهياره

42583 إصابة جديدة.. فيروس كورونا يعصف بـ بريطانيا والمعاناة مستمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

غير موجود حتى الآن.. الصحة: من الوارد وصول أوميكرون إلى مصر ..فيديو

لأصحاب المهن الحرة.. كيف تحصل علي قرض بنكي بـ1.5مليون جنيه بدون ضامن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات.. فيديو وصور

الملك والدون.. لماذا يتغيب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية؟

دوللي شاهين تخضع لجلسة تصوير على هامش ندوتها في صدى البلد

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام|سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜..فيديو وصور

فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام|سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜..فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

نجوا بأعجوبة منذ 10 سنوات| محاولة اغتيال أحمد موسى ومصطفى بكري..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ