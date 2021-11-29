هاني الناظر: الحرارة تنخفض 13 درجة يوم الأربعاء.. وهذه نصائحي لمرضى الحساسية

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، المواطنين من طقس الأيام المقبلة بدءًا من يوم الأربعاء القادم.

وقال الناظر، عبر حسابه الرسمي فيسبوك، اعتبارا من فجر بعد باكر الأربعاء طبقا لخرائط الطقس التي تنشرها الأقمار الصناعية الدولية متوقع أن يحدث انخفاض كبير في درجة الحرارة وبعد أن كانت العظمي اليوم ٣٣ درجة مئوية متوقع أن تصل يوم الأربعاء إلى ٢١ درجة تقريبا ليصبح الجو بارد ظهرا وشديد البرودة في الصباح الباكر.

وتابع الناظر أن هذا التغير الشديد يؤثر بشكل سلبي علي الجهاز المناعي ويعرضنا لنزلات البرد والنزلات الشعبية وبالتالي اناشدكم الحرص اعتبارا من صباح الأربعاء وارتداء ملابس شتوية ثقيلة الي حد ما خاصة الأطفال الصغار عند ذهابهم للمدرسة وأيضا الكبار الذين يخرجون مبكرا وفي المساء المتأخر.

ووجه نصيحة لمرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الانفية وبسبب هذه التقلبات انصحهم اعتبارا من مساء اليوم ولمدة خمسة أيام ليلا تناول قرص تلفاست 180 او زيرتك أو ليڤوهستام.