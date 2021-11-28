مع ظهور متحور أوميكرون.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

صنفت منظمة الصحة العالمية متحور كورونا الجديد المنتشر في جنوب إفريقيا ضمن السلالات شديدة الخطورة والمثير للقلق، وتم إطلاق اسم أوميكرون عليه؛ مما أثار الذعر في العديد من بلدان العالم.

وفي هذا السياق قدم الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من الإجراءات والنصائح التي تساعدك في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد أو أي متحور جديد.

نصائح هاني الناظر للوقاية من كورونا



- ارتداء الكمامة عند التواجد في الأماكن المزدحمة

- الحفاظ على التباعد الإجتماعي حوالي متر ونصف او اكثر عن الاخرين دائما

-لا تنسي غسيل يديك بالماء والصابون العادي بعد رجوعك للمنزل وقبل الاكل دائما

- واستخدم الكحول في التطهير خلال التواجد في الاماكن العامة

- الامتناع عن مصافحة الاخرين باليدين وتقبيل الصغار والكبار

- أخذ اللقاح

- المشي نصف ساعة في الهواء الطلق يوم بعد يوم

- الاكثار من شرب المياه وتناول السلاطة الخضراء والبرتقال والليمون

- احرص علي تعريض الذراعين والساقين لاشعة شمس العصر نصف ساعة يوم بعد يوم

- حافظ علي النوم المتواصل ليلا 8 ساعات.