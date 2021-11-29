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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعر صادم لخاتم خطوبة النجمة العالمية ليندسي لوهان لــ رجل أعمال عربي

صدى البلد

بعد إعلان الممثلة العالمية ​ليندسي لوهان​ خبر خطوبتها من رجل أعمال عربي يدعى بدر شماس، استحوذ خاتم خطوبتها على اهتمام المتابعين الذين أرادوا الحصول على معلومات أكثر حوله.

ونشرت ليندسي صوراً برفقة حبيبها، واستعرضت من خلالها خاتم الخطوبة، ليتبين أنه من توقيع Harry Winston، وأرفقت الصورة بتعليق: "حبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي".

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، قُدر حجر الماس المركزي في الخاتم بحوالي ستة قراريط، لافتةً إلى أن ثمنه يصل إلى ربع مليون دولار أمريكي.

يذكر أن ليندسي كانت قد بدأت بمواعدة شماس، مساعد نائب رئيس "كريدي سويس" لأكثر من عامين. وقد كشف المقربون منها عن مدى سعادة الثنائي معاً.

 

ليندى لوهان تعلن خطوبتها لـ رجل أعمال عربى

نشرت النجمة العالمية ليندسى لوهان مجموعة من الصور لها مع خطيبها رجل الأعمال العربى الإماراتي بدر شماس

وعلقت لوهان على الصور، قائلة: “حبي، حياتي، عائلتي، ومستقبلي”.. ووضعت بجوار اسم حبيبها دبلة الخطوبة لتعلن بشكل رسمى عن خطوبتها منه.

تعود الممثلة والمغنية الأمريكية ليندسي لوهان إلى التمثيل مرة أخرى وتلغي قرار اعتزالها من خلال فيلم كوميدي رومانسي من إنتاج نتفليكس بحسب موقع فاريتي، بعد سنوات من الأزمات والابتعاد عن المجال وشائعات اعتناقها الإسلام.

ليندسي لوهان التي تبلغ من العمر 34 عاما، تخلت عن التمثيل لعدة سنوات لتعود بدور بطولة في فيلم يعرض في موسم الكريسماس، الذي حرصت نتفليكس على مدار السنوات الماضية طرح أعمال قوية خلاله.

وتلعب لوهان في هذا الفيلم دور شابة غنية، ترث فندقا عن أهلها وهي شخصية مدللة أعلنت خطبتها حديثا، ثم تعاني من حادث فقدان ذاكرة، وتدخل في قصة حب ستكشف أحداث الفيلم عن تفاصيلها.

ولم يعلن عن باقي فريق الممثلين في الفيلم، حتى الآن، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره في نوفمبر، لذا لم يحدد بعد موعد طرحه على المنصة الدولية.

​ليندسي لوهان​ الممثلة العالمية ​ليندسي لوهان​ خبر خطوبتها رجل أعمال عربي خاتم خطوبتها

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