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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لعبة نيوتن يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر بمنصة نتفليكس

لعبة نيوتن
لعبة نيوتن

تصدر مسلسل "لعبة نيوتن" قائمة الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة نتفليكس الأمريكية، وذلك بعدما حقق نجاحا كبيراً بعد عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي.

وحصد مسلسل لعبة نيوتن، من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي – جوهر"، العديد من الجوائز خلال فترة الماضية من عدد من المهرجانات المهمة وفازت عنه الفنانة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة درامية في ٢٠٢١.

ويتتبع مسلسل "لعبة نيوتن" رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

محمد ممدوح مايان السيد محمد فراج مسلسل لعبة نيوتن الفنانة منى زكي لعبة نيوتن

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