سيراميكا كليوباترا: تجديد عقد صالح جمعة حتى 2023

وقع صالح جمعة، نجم خط وسط نادي سيراميكا كليوباترا، على عقد جديد يقضي باستمراره في صفوف الفريق حتى ٢٠٢٣، بعد جلسة سريعة، مع المهندس طارق أبو العينين، نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، المشرف العام على الكرة، ومعتز البطراوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا.

جاء قرار تمديد عقد صالح جمعة، مع نادي سيراميكا كليوباترا، في إطار رغبة الجهاز الفني، بقيادة الكابتن هيثم شعبان، على استمرار اللاعب، والقناعة الكاملة بإمكانيته الكبيرة.

وفي المقابل لم يتردد اللاعب في الموافقة على التمديد، في ظل حالة الاستقرار، التي ينعم بها النادي، وشعوره بتكاتف كل عناصر منظومة سيراميكا كليوباترا، من مجلس إدارة، وجهاز فني، ولاعبين.. خاصة وأنه لمس دعمًا كبيرًا وصادقًا من النادي، خلال فترة اصابته بقطع في وتر أكيليس، والتي اقترب من التعافي منها، ومن المنتظر عودته لحسابات الحهاز الفني في غضون أسابيع قليلة.