عامر حسين يكشف أزمة جديدة للأهلي مع الكاف بسبب كأس العالم للأندية

قال عامر حسين، عضو رابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات، إنه بعد تحديد موعد مباريات كأس العالم للأندية سيجري تعديلات على جدول الدوري.

وأضاف عامر حسين ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" هناك 3 مباريت بدور المجموعات ببطولة إفريقيا في شهر فبراير، كما أن مواعيد كأس العالم للأندية تحرم الأهلي من خوض أول جولة من دور المجموعات بدوري الأبطال".

وأكد :" إذا أقيم السوبر الإفريقي في فبراير، فلن يتمكن الاهلي من خوض الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، وسننتظر المواعيد النهائية لتلك المباريات قبل وضع الجدول الخاص بنا، وحديثي لمن طالبوا بتحديد جدول مباريات المسابقة المصرية كاملة".