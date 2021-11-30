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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة محمد صلاح تتسلم جائزة القدم الذهبية | شاهد

جائزة القدم الذهبية
جائزة القدم الذهبية

حقق محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي جائزة القدم الذهبية لعام 2021 والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما.

وتسلمت زوجة محمد صلاح الجائزة في حضوره هو ووكيل اعماله  .

ونجح محمد صلاح في تحقيق الجائزة متفوقا علي ليونيل ميسي ونيمار وسيرخيو راموس (باريس سان جيرمان)، سيرخيو أجويرو وجيرارد بيكيه (برشلونة)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، جورجيو كيليني (يوفنتوس) وروميلو لوكاكو (تشيلسي).

ويتم تقديم جائزة القدم الذهبية للاعبين الذين بلغوا الـ 28 ومازالوا يقدمون أداء مبهرا على المستوى الفردي والجماعي

وكان آخر من توج باللقب، العام الماضي، كريستيانو رونالدو.

ويتم تنظيم جائزة القدم الذهبية سنويا في إمارة موناكو الفرنسية و يترك الفائز قالبا لرجله على ممشى المشاهير لكرة القدم .

 

محمد صلاح ليفربول القدم الذهبية جائزة القدم الذهبية زوجة محمد صلاح

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