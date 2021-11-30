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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

محمد محمود عبد العزيز يكشف كواليس صورته في تصوير فيلم الكيت كات

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز من كواليس الكيت كات

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد، عن كواليس حضوره تصوير فيلم الكيت كات مع والده

 

وقال:" فاكر طبعا اني حضرت كواليس الفيلم وكنت في سن صغير للغاية أنا وكريم شقيقي"

 

تابع:"  حضرت كواليس مشهد الزنزانة عندما كان والدي يزور الفنان نجاح الموجي كما حضرت بعض المشاهد في الحارة

 سبب غيابه عن  ندوة فيلم “الكيت كات

أعلن محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد عن سبب غيابه عن  ندوة فيلم “الكيت كات” والتي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

وقال محمد عبدالعزيز:" للاسف سبب عدم حضوري ، هو انشغالي بتصوير مسلسل نقل عام، والذي كان من الصعب للغاية ترك التصوير بسبب وجود الديكور الخاص بي ".

 

سوسن بدر تحتفل بعيد ميلادها بكواليس مسلسل نقل عام

احتفلت الفنانة سوسن بدر، بعيد ميلادها مع فريق عمل مسلسل نقل عام، حيث شاركت جمهورها فيديو من الاحتفال عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

 

وظهر في الفيديو فريق العمل أثناء تواجدهم في أحد أماكن التصوير، واحتفال بـ سوسن بدر، التي علقت على الفيديو: "شكرًا فريق عمل مسلسل نقل عام على الاحتفال الجميل كل سنة وكل الناس بخير".

 

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، محمد محمود عبد العزيز، دينا، مريهان حسين، وغيرهم من  النجوم.

 

 المسلسل من تأليف ورشة مجموعة فنون مصر بقيادة السيناريست محمد اسماعيل أمين ومن إخراج عادل أديب.

 

ونشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، صورا جديدة له من علي الريد كاربت، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر علي ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، وعلق علي الصور كاتبًا: “من قلب الحدث،  قبل الريد كاربت (اسألكم الفاتحة و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)”.

 

وكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة ضمن المسابقة الدولية للأفلام القصيرة، التي ستقام خلال فعاليات دورته الـ 43 التي تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل. 

 

فيلم افتتاح مهرجان القاهرة 43

 

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختيار الفيلم الأسباني "المسابقة الرسمية"  كفيلم افتتاح الدورة الـ 43، التي انطلقت في الفترة من 26 نوفمبر ، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

 

يُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

 

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

محمد محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز فيلم الكيت كات الفنان الراحل محمود عبد العزيز

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