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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مايكل كوهين يكشف موقف ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن ترامب لن يترشح مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

وأضاف كوهين، الذي أنهى عقوبته رسميًا الأسبوع الماضي، بعد أن أمضى 3 سنوات في السجن، وفي الحبس المنزلي؛ لارتكابه احتيالًا ضريبيًا، وخرق قوانين تمويل الحملات، والكذب على الكونجرس: "أن العديد من أنصار ترامب يتبرعون له بسبب "الكذبة الكبرى"، وهي ادعاءاته الكاذبة بأن انتخابات 2020 "سُرقت" منه".

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الإفراج عن محامي ترامب السابق بعد سنوات من السجن

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وتابع: "إذا كان ترامب سيخسر في عام 2024، وهو ما سيفقده، فماذا سيحدث للكذبة الكبرى؟ لا يمكن أن يكون مثل الصبي الذي بكى بالذئب، وهنا يذهب ماله مع الريح ".

وأفرجت محكمة اتحادية أمريكية عن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأمضى كوهين محكوميته بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بمخالفات مالية خلال حملة ترامب الانتخابية وجرائم أخرى.

وأبلغ كوهين (55 عاما) الصحفيين خارج المحكمة الجزئية في مانهاتن بأنه سيظل تحت الإفراج المشروط لثلاث سنوات، ويعتزم العمل مع سلطات إنفاذ القانون "لضمان محاسبة الآخرين على أفعالهم السيئة إذ لا أحد أبدا فوق القانون".

وبعد دقائق نشر على "تويتر" صورة له مبتسما ويستعرض أوراق إطلاق سراحه، وكتب: "هكذا تبدو الحرية أخيرا!".

انتخابات الرئاسة الامريكية الكونجرس الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مايكل كوهين

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