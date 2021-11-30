أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنوك.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.631 جنيه، والبيع 17.8082 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.845 جنيه، والبيع 21.0019 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2264 جنيه، والبيع 12.3742 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3708 جنيه، والبيع 2.3957 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7258 جنيه، والبيع 1.746 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7083 جنيه، والبيع 1.7278 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8844 جنيه، والبيع 17.0512 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.735 جنيه، والبيع 13.8948 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1294 جنيه، والبيع 11.251 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

الدينار الكويتي للشراء 49.2335 جنيه و52.0331 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1958 جنيه للبيع .

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و4.2854 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7484 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و4.3216 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و22.2222 جنيه للبيع.