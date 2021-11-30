أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

واستقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وفقا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار الأسمنت للمستهلك، اليوم الثلاثاء متوسط سعري بين 1050 وحتى 1170 جنيها للطن، مقابل سعره البالغ 1025-1200 جنيه سعر الطن الأسبوع الماضي.

ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقًا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وحافظت أسعار الحديد للمستهلك اليوم، على متوسط سعر بين 15.2 حتي 15.7 ألف جنيه للطن.

وتتراوح أسعار الحديد اليوم، بين 14.9 ألف وحتي 15.350 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.