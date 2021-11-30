تحرير 11 محضرا وضبط 24 كجم جبن منتهي الصلاحية في حملة تموينية بطنطا والمحلة

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية عن تشكيل حملة من مفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة التموين بمركزي طنطا والمحلة الكبرى للمرور على الأسواق.



وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار تنفيذ الحملات التموينية المفاجئة لضبط الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار، وبناءً على تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتوجيهات المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية تموين الغربية.

كما أسفرت الحملة في المحلة عن تحرير عدد (10) محاضر جنحة لسنة 2021 ، عبارة عن (1) محضر إدارة محل بقالة حرة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على عدد (175) كرتونة من بعض أصناف المواد الغذائية على ذمة الفصل في القضية ، (4) محاضر بيع سجائر بأكثر من السعر الرسمي بمبلغ 3 جنيهات، (2) محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات بقالة تموينية، (1) محضر عدم مزاولة النشاط لصاحب مستودع غاز، (1) محضر عدم الإعلان عن الأسعار، (1) محضر عدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة في طنطا عن ضبط 24 كم جبنة و 54 باكو بسكويت و17 قطعة شوكولاته منتهية الصلاحية وتم تحرير المحضر وتحويله للنيابة العامة



وشدد محافظ الغربية على تطبيق كافة الإجراءات القانونية على المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطنين وأرزاقهم، موجهاً بزيادة عدد الحملات التموينية المفاجئة لمحاربة جشع بعض التجار والغش التجاري.

تحرير 11 محاضر وضبط 24 كجم جبن منتهي الصلاحية في حملة تموينية بطنطا والمحلة

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