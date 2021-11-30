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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب جامعة الأقصر يشاركون في اللقاء الرياضي لبارالمبياد الجامعات المصرية

صدى البلد

اعلن   الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، عن ان طلاب كلية الألسن  يشاركون في بارالمبياد الجامعات المصرية، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  تحت شعار " الإعاقة منحة .. لا محنة"، والذي يقام خلال الفتره من 28 نوفمبر حتي يوم 2 ديسمبر 2021.

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أعرب الدكتور محمد محجوب،  عن سعادته بمشاركة أبناء الجامعة في مختلف الأنشطة والمسابقات التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية،  كما حث الطلاب على المشاركة الجيدة ورفع اسم الجامعة بين نظيراتها من الجامعات الأخرى، متمنيًا لهم  التوفيق بكافة الأنشطة والمسابقات خلال مشاركتهم باللقاء الرياضي.

 

ويشارك في فعاليات اللقاء الرياضي لبارالمبياد الجامعات المصرية من جامعة الأقصر الطلاب؛ أحمد محمود ذكي، محمد محمود حسن، أحمد ممدوح، محمد مصطفى، ومن الطالبات؛ أميرة مختار، أميرة بركات، روان وائل، أميرة عبد الناصر، سلوى محمود، آية محمد، أميرة حمدي، بثينة أحمد، دعاء رمضان.

 

فيما ضمت هيئة الإشراف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والذين يشاركون بالاجتماعات الفنية مع مسئولي ومنظمي اللقاء الرياضي،  كل من؛  دكتورة إلهام على عيسى محمود،  مستشار رئيس الجامعة لذوى الإعاقة،  دكتور محمد حمزة مشرف قسم اللغة الفرنسية،  دكتور محمود حمزة عضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربية، وحبيبة ممدوح عضو هيئة التدريس المعاونة بقسم اللغه الإيطالية.

وأشارت الدكتورة ليلة يوسف، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، أن اليوم الأول للفعاليات شهد ترشيح فرق الطلاب الشباب من جامعة الأقصر لخوض مبارة أمام جامعة حلوان، فيما تم ترشيح فريق الطالبات لخوض مباراة كرة الجرس  أمام  فريق طالبات جامعة طنطا، إلى جانب خوض فريق جامعة الاقصر مباراة تنس الطاولة مع الجامعات الأخرى،  وكذلك الاشتراك فى مباراة رفع الأثقال بنات،  وترشيح فريق الطالبات لكرة الهدف،  متمنية التوفيق لطلاب الكلية بكافة الفعاليات.

 

يشار إلى أنه يشارك  بفعاليات البارالمبياد حوالي  700  طالب وطالبة يمثلون 22 جامعة مصرية، يتنافس خلالها الطلاب المشاركون، في عدة ألعاب منها؛ تنس الطاولة - رفع أثقال - كرة طائرة جلوس - كرة الهدف - كرة القدم.

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