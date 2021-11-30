عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالتعاون مع بورشه وهيونداي.. شركة سويسرية تطرح أول تاكسي بتقنية الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد

مفهوم واي راي لسيارات
مفهوم واي راي لسيارات الأجرة المستقبلية

قامت شركة سويسرية اسمها wayray بنشر صور جديدة لمفهوم  جديد لسيارات التاكسي والتنقل المشترك، ولأول مرة يتم تضمين تكنولوجيا الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد في المفهوم الجديد.

 

تقنية الواقع المعزز من أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة حاليا وتعمل على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية تكون بمثابة إرشاد وتوجبه له في محيطه، وهي على النقيض من الواقع الافتراضي القائم على إسقاط الأجسام الحقيقية في بيئة افتراضية. يستطيع المستخدم التعامل مع المعلومات والأجسام الافتراضية في الواقع المعزز من خلال عدة أجهزه سواء أكانت محمولة كالهاتف الذكي أو من خلال الأجهزة التي يتم ارتداؤها كالنظارات، والعدسات اللاصقة.

التاكسي المستقبلي

قالت الشركة السويسرية أن مفهومها الجديد Holograktor كونسيب أول سيارة في العالم تستخدم زجاج الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد، وهي تقنية تسمح بعرض كل المعلومات والترفيه للركاب بينما السيارة تقود نفسها بنفسها من خلال التحكم عن بعد.

التاكسي المستقبلي

صمم كونسيبت Holograktor الجديد ليعمل على نظام شبيه بالسيارات الأجرة المقدمة من أوبر، اقترح مؤسس WayRay والرئيس التنفيذي، فيتالي بونوماريف أن القدرة على عرض الإعلانات بشكل ثلاثي الأبعاد (الهولوجرام) يمكن أن تقلل من تكلفة الرحلة للعميل. كما سلط الضوء على أهمية استخدام الواقع المعزز لرصد الطريقة التي تتخذ بها السيارات المستقلة للقرارات على الطريق، كما أكد أن تقنية الواقع المعزز ستسمح للعملاء أن يستمتعوا برحلتهم في التاكسي من خلال الانشغال بالألعاب والبرامج التي سيشاهدونها من خلال "صناديق العين" الموجودة عند كل مقعد أو ما يسمى eye boxes.

 

من ضمن الشركات المساهمة في مشروع شركة واي راي، هيونداي  ومجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية و بورشه.

قام بتصميم المفهوم الجديد ساشا سليبانوف الذي عمل مع شركة  بوجاتي ولامبورجيني وجينيسيس واشتهر بتصاميمه الغريبة المميزة.

 

لم تؤكد الشركة أصل مجموعة نقل الحركة في Holograktor ، لكنها وعدت بمدى سير يصل إلى 372 ميلًا في الشحنة الواحدة وذلك بفضل بطاريتها المتطورة، بالإضافة إلى تسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميل في الساعة خلال 3.9 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 124 ميلاً في الساعة من محركها.

wayray Holograktor الهولوجرام بوجاتي جينيسيس لامبورجيني هيونداي علي بابا بورشه كونسيبت سيارة مفهوم

موضوعات متعلقة

سبب اختفاء مئات موديلات تسلا إس من مصنع فريمونت بكاليفورنيا

منافسة كورية ألمانية.. جينيسيس تنافس مرسيدس مايباخ بطرازها الجديد من G90

تقرير حماية المستهلك: السيارات اليابانية الهجينة الأعلى موثوقية والكهربائية الأقل لهذا السبب

شاحنة "كينج كونج" الصينية تهزم فورد لايتنينج F-150 وتخطف الأنظار بمعرض غوانز الدولي

رؤية نيسان 2030.. طرح 23 طرازا كهربائيا خلال 5 سنوات وخفض تكاليف إنتاج البطاريات 65%

إعادة إحياء للكلاسيكية.. بورشه تضيف 160 لونًا جديدًا إلى قائمة خياراتها

سيطرة يابانية في الأسواق الأمريكية.. انخفاض مبيعات جي إم سي تيرين 54% وتويوتا RAV4 الأعلى مبيعًا

لمنافسة فورد برونكو.. جنرال موتورز تطرح جي إم سي تيرين 2025 للطرق الوعرة

ترشيحاتنا

الوزراء: "الفاو" تؤكد انخفاض مساحة الأراضي الزراعية على مستوى العالم بنسبة 3%

سفير البحرين بالقاهرة يشارك في فعالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

قبيل انطلاقها غدا.. تفاصيل زيارة البابا فرانسيس لـ قبرص واليونان

مصر تبحث عن اللقب الثاني.. كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب 2021

انطلاق امتحانات “الميدتيرم” لطلاب مدارس المتفوقين.. الأسبوع القادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

بعد تصديق السيسي .. «تعطيل العمل والدراسة وحظر المواصلات العامة» في هذه الحالة

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة ؟.. رؤية 3 أجزاء بجسدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفال المصرية والميراج أبرزهم| صدى البلد في جناح "داسو" الفرنسية بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

قلب ولدي عليَّ حجر.. ماذا حدث مع عم صالح بعدما ضربه وطرده أبناؤه؟

نشرة المنوعات | بركان لا بالما يطلق أنهارا من النار في السماء.. تحذيرات من أول أماكن زارها المصاب بمتحور أوميكرون.. سحلية بوجهين ولسانين.. وطفل بمهارات شيف كبير

شاهد.. مهارة طفل 9 سنوات في الطهي وصنع عيش البراتا الهندي|فيديو

فيديو

فيديو جراف| مدرس يثير الذعر بين أولياء الأمور في سوهاج ..ما القصة

فيديو جراف| مهتز نفسيا يصور النساء عاريات داخل دورة مياه مطعم .. ما القصة؟

فيديوجراف| ارجعي متخافيش.. نشطاء فيسبوك يبحثون عن شيماء |ما القصة؟

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ