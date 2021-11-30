بالتعاون مع بورشه وهيونداي.. شركة سويسرية تطرح أول تاكسي بتقنية الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد

قامت شركة سويسرية اسمها wayray بنشر صور جديدة لمفهوم جديد لسيارات التاكسي والتنقل المشترك، ولأول مرة يتم تضمين تكنولوجيا الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد في المفهوم الجديد.

تقنية الواقع المعزز من أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة حاليا وتعمل على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية تكون بمثابة إرشاد وتوجبه له في محيطه، وهي على النقيض من الواقع الافتراضي القائم على إسقاط الأجسام الحقيقية في بيئة افتراضية. يستطيع المستخدم التعامل مع المعلومات والأجسام الافتراضية في الواقع المعزز من خلال عدة أجهزه سواء أكانت محمولة كالهاتف الذكي أو من خلال الأجهزة التي يتم ارتداؤها كالنظارات، والعدسات اللاصقة.

التاكسي المستقبلي

قالت الشركة السويسرية أن مفهومها الجديد Holograktor كونسيب أول سيارة في العالم تستخدم زجاج الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد، وهي تقنية تسمح بعرض كل المعلومات والترفيه للركاب بينما السيارة تقود نفسها بنفسها من خلال التحكم عن بعد.

التاكسي المستقبلي

صمم كونسيبت Holograktor الجديد ليعمل على نظام شبيه بالسيارات الأجرة المقدمة من أوبر، اقترح مؤسس WayRay والرئيس التنفيذي، فيتالي بونوماريف أن القدرة على عرض الإعلانات بشكل ثلاثي الأبعاد (الهولوجرام) يمكن أن تقلل من تكلفة الرحلة للعميل. كما سلط الضوء على أهمية استخدام الواقع المعزز لرصد الطريقة التي تتخذ بها السيارات المستقلة للقرارات على الطريق، كما أكد أن تقنية الواقع المعزز ستسمح للعملاء أن يستمتعوا برحلتهم في التاكسي من خلال الانشغال بالألعاب والبرامج التي سيشاهدونها من خلال "صناديق العين" الموجودة عند كل مقعد أو ما يسمى eye boxes.

من ضمن الشركات المساهمة في مشروع شركة واي راي، هيونداي ومجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية و بورشه.

قام بتصميم المفهوم الجديد ساشا سليبانوف الذي عمل مع شركة بوجاتي ولامبورجيني وجينيسيس واشتهر بتصاميمه الغريبة المميزة.

لم تؤكد الشركة أصل مجموعة نقل الحركة في Holograktor ، لكنها وعدت بمدى سير يصل إلى 372 ميلًا في الشحنة الواحدة وذلك بفضل بطاريتها المتطورة، بالإضافة إلى تسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميل في الساعة خلال 3.9 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 124 ميلاً في الساعة من محركها.