منافسة كورية ألمانية.. جينيسيس تنافس مرسيدس مايباخ بطرازها الجديد من G90

هيونداي تنافس مرسيدس مايباخ

تطمح شركة هيونداي لمنافسة مرسيدس مايباخ المعروفة بتقديمها لطرازات فائقة الرفاهية والفخامة، من خلال العلامة التجارية الفرعية لها جينيسيس، الذراع التنافسي للشركة الكورية الجنوبية.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في المركبات، لأول مرة ستكون شركة هيونداي، قادرة على التنافس في فئة السيارات الفاخرة من خلال جينيسيس G90 الجديدة موديل 2022 بقاعدة عجلات واسعة، تستطيع منافسة مرسيدس مايباخ.

تعد جينيسيس G90 سيارة من فئة السيدان كبيرة الحجم الفخمة ذات أربعة أبواب وهي خليفة سيارة هيونداي Equus وعرفت باسم EQ900 في كوريا الجنوبية من 2015 وحتى 2019، وظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في معرض نورث أمريكا للسيارات عام 2016 وطرحت لأول مرة في الأسواق الأمريكية في 2017 .

تأتي جينيسيس G90 الفئة الأساسية بمحرك مزدوج التربو سعة 3.3 سداسي الأسطوانات بقوة 365 حصان وعزم دوران 383 رطل قدم، وتأتي كل الإصدارات بعلبة تروس آلية من 8 سرعات، وخيار بين نظام دفع رباعي أو نظام دفع خلفي حسب طلب العميل.

قامت شركة جينيسيس بعمل فيس ليفت لطرازها الفاخر G90 في 27 نوفمبر 2018 وتغيير اسمها رسميا من EQ900 إلى G90.

تستعد جينيسيس لطرح G90 موديل 2023 بعد إعادة تصميمه ليكون بقاعدة عجلات أعرض ليحاكي في لغة تصميمه ما فعله الثلاثي الألماني، مثلما فعلت شركة مرسيدس من خلال الـ إس كلاس، في كلا من بنز ومايباخ وكما فعلت أودي مع طراز A8 بعد الفيس ليفت و بي إم دبليو في الجيل التالي من الفئة 7.

تطرح جينيسيس طرازها الجديد G90 بلمسات رياضية أنيقة وجذابة مع مجموعة من التحديثات على المقصورة الداخلية من أجل توفير تجربة قيادة ممتعة وتظهر اللقطات التجسسية المسربة للموديل الجديد الشبكة الهوائية الجديدة بحجم عملاق مع صفين من مصابيح الإضاءة الرفيعة الأنيقة وتمتد حتى خلف أقواس العجلات مع غطاء محرك بخطوط تشبه العلبة الصدفية.