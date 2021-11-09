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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزودة بماكينة قهوة.. أبولو تقدم 3 مفاهيم جديدة في معرض هونج كونج الدولي للسيارات

أبولو
أبولو

أزاحت شركة أبولو موتورز الألمانية الستار عن 3 سيارات مفاهيم جديدة في معرض الصين الدولي للاستيراد لعام 2021 المقام في هونج كونج.

وفقا لموقع "أوتو اكسبرس"، المتخصص في السيارات، تقدم المفاهيم الـ 3 الجيل الجديد والخطوط العريضة لاستراتيجية العلامة التجارية التي تحرص أن تكون مركباتها صديقة للبيئة وتحافظ على نظافة الهواء.

أهم سيارة عرضت في معرض هونج كونج كانت أبولو EVision S وهي سيارة كوبيه كهربائية بالكامل بأربعة مقاعد وأربعة أبواب، صممت خصيصا لاستيعاب احتياجات العائلات.

وأشارت عدة تقرير صحفية إلى أن شركة أبولو تعتزم طرح مفهوم الـ EVision S على نطاق واسع والبدء في الإنتاج الموسع للجمهور، وبالتالي من المتوقع أن تصبح منافسًا لسيارات أودي e-tron GT وبورشه تايكان، وستنضم في نهاية المطاف  سيارة أبولو EVision X  من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدمات المصممة للتنافس مع مرسيدس EQS  الـ SUV وتسلا موديل X.

وتتميز EVision S بلغة تصميم شرسة مستوحاة من IE hypercar، مع أنف منخفض ورفارف ضخمة ومصابيح أمامية مثلثة الشكل. 

وعلى الرغم من تحفظ أبولو على  ذكر مجموعة نقل الحركة، من المرجح أن يتم تشغيله بواسطة مجموعة نقل الحركة الكهربائية الجديدة الداخلية للشركة بجهد 800 فولت.

أبولو  EVision S

تضمنت المركبات الأخرى الموجودة على في صالة أبولو للعرض نموذجًا أوليًا بديلا لسيارة IE الفائقة واسمها Project Evo. مثل السيارة الحالية، فهي تتميز بتصميم شبيه بسفينة فضاء واسعة، مع ستة زعانف ضخمة جديدة تخرج من الناشر الخلفي. هناك أيضًا مجموعة كاملة من الزوائد للديناميكية الهوائية النشطة ونظام عادم ثلاثي المخارج.

كما طرحت أبولو مفهومها لمركبة تسمى UME وتعني Universal Mobility Electrified،  وهو المفهوم الأنيق الذي قدمته لأول مرة في العام الماضي، لكن مهندسي الشركة قاموا الآن بتزويدها بآلة صنع القهوة لإظهار كيف يمكن للأعمال التجارية استخدام السيارة كمنصة لكسب المال من خلالها.

أبولو أبولو موتورز معرض الصين الدولي للاستيراد هونغ كونغ أبولو EVision S أبولو EVision X أودي أودي e-tron GT بورشه تايكان

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