أودي تكشف عن موعد انطلاق نسختها A8.. تفاصيل

كشفت شركة اودي الالمانية العريقة، عن موعد انطلاق نسختها الجديدة داخل السوق العالمي، وذلك مع بداية شهر ديسبمر القادم من العام الجاري 2021، وتعد هذه النسخة واحدة من الاصدارات القوية التي تحمل شعار الحلقات المتصلة من عائلة السيدان، والتي تنطلق من اسطول اودي العريق.

أودي تكشف عن موعد انطلاق نسختها A8

دعمت السيارة اودي A8 الجديدة بمحرك سداسي الاسطوانات مدعوم بقدرات هجينة، حيث يستطيع ان ينتج قوة اجمالية قدرها 462 حصانا، و340 كيلووات، مع بطارية كهربائية بسعة 14.4 كيلووات/ساعة توفر مدى سير يقدر بـ 50 كلم، كما تقدم باصدار رياضي 420 كيلووات/571 حصان ، مع منظومة محركات ديزل وبنزين تغطي نطاق قوة يمتد من 210 كيلووات/286 حصان.

وتقدم السيارة اودي A8 باطلالة رائعة من فئتها، حيث تضم عجلات رياضية ذات جنوط معدنية متعددة ذات تصميم هندسي فريد، يشبه النجمة المتشعبة الاضلاع، مع مصابيح امامية تعمل بتقنية Matrix-LED، بالاضافة إلى واجهة امامية تضم شبكة متعددة الفتحات الهوائية، تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مفهوم خارجي رباعي الابواب.

كما تحتوي ايضا على لمسات خارجية انيقة وزجاج خلفي معتم، مع امكانيات داخلية تحتوي على شاشات ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، داعمة للطبيقات الالكترونية الحديثة، ونظام صوتي وترفيهي، مع عجلة قيادة تدعم قائد المركبة على تحديات الطريق، ومكيف هواء اتوماتيكي، وحزمة من التجهيزات الخاصة بالسلامة مثل انظمة المكابح عالية الاداء، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية.