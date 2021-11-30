عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار النفط تتراجع بعد تقرير يزيد من الشكوك في فاعلية لقاحات كورونا

أسعار النفط تتراجع
أسعار النفط تتراجع بعد تقرير يزيد من الشكوك في فاعلية لقاحات

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها، اليوم الثلاثاء، لتنخفض بأكثر من دولارين مع تراجع أسواق المال بشكل عام بعد أن أثار تقرير إعلامي الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لكورونا في مواجهة المتحور الجديد ”أوميكرون“.

وقال رئيس شركة ”مودرنا“ للأدوية، لصحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، إن من غير المرجح أن تكون لقاحات ”كوفيد-19“ فعالة في مواجهة ”أوميكرون“ بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق ”دلتا“.
 

مستشار الرئيس العراقي: الانغلاق الاقتصادي الشامل غير مرجح.. وأسعار النفط ستذهب نحو الاستقرار

اقتصاد لبنان| مطالب بالاستفادة من إعادة تشغيل خط النفط العراقي الى طرابلس


وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي 1.82 دولار، أي بنسبة 2.5% إلى 71.62 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:05 بتوقيت جرينتش.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار، أي بنسبة 2.3% إلى 68.34 دولار للبرميل.

وتهاوى سعر النفط بنحو 12% يوم الجمعة، مع تراجع أسواق أخرى، وسط مخاوف من أن يثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي، ما يضر بالطلب على النفط.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه هوامش أرباح شركات تكرير النفط الآسيوية إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر، بالتزامن مع المخاوف من سلالة ”أوميكرون“، قال محللون: إن ”العالم يحتاج إلى أسبوعين لمعرفة تأثير هذه السلالة الجديدة على طلب النفط“.

ورغم أن الطلب على النفط كان قد تضرر بالفعل من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا، إلا أنه نتيجة لذلك فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم قيودا على السفر.

وكانت القيود من جنوب أفريقيا للحد من انتشار ”أوميكرون“، الذي اكتشف للمرة الأولى هناك.

ويتسابق العلماء لمعرفة ما إذا كان انتشار السلالة أكثر قابلية للانتقال أو يسبب أعراضا أشد خطورة من سلالات كورونا الحالية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تلقت فيه هوامش أرباح شركات التكرير في آسيا وأوروبا بالفعل ضربة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ عاود العديد من الدول الأوروبية فرض قيود كورونا لاحتواء حالات كوفيد-19 المتزايدة.

وتهدد الضربة المزدوجة بعرقلة الانتعاش الاقتصادي العالمي وبالتالي إضعاف الطلب على النفط، الذي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو من 5.5 إلى 96.3 مليون برميل يوميا في عام 2021.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك (أو.سي.بي.سي) في سنغافورة، هوي لي، إن ”هذه انتكاسة في وقت يعاد فيه فتح العديد من خطوط السفر“.

وأضاف: ”نحتاج إلى أسبوعين على الأقل لمعرفة تأثير هذه السلالة الجديدة على الطلب على النفط“.

وتسببت المخاوف بشأن سلالة كورونا الجديدة في انخفاض أسعار النفط يوم الجمعة الماضي.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 10% يوم الجمعة الماضي، وهو أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل 2020، لكنها عوضت بعض تلك الخسائر لاحقا، وارتفعت إلى أكثر من 3%.

وأظهرت بيانات ”رفينيتيف“ أن الهوامش المجمعة في سنغافورة، وهي مقياس لأرباح شركات التكرير الآسيوية، بلغت 2.15 دولار للبرميل يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ الـ30 من حزيران/ يونيو من العام الجاري.

وقبل شهر واحد فقط، بلغت الهوامش ذروتها عند 8.45 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2019.

النفط لقاح كورونا اوميكرون اسعار

ترشيحاتنا

اليابان تسجل أول إصابة بـ متحور أوميكرون

المنظومة الموحدة تكشف نماذج من استجابات الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين

موعد مباريات كأس العرب اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

عبد الباسط عبد الصمد.. نجله يتحدث لـ"صدى البلد " ويكشف آخر وصية لوالده

عسل نجع حمادي.. صناعة تاريخية تأبى الاندثار أو التطوير| شاهد

شاهد.. تسريب أول صور لهواتف هونر العملاقة Honor 60 و Honor 60 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

بعد تصديق السيسي .. «تعطيل العمل والدراسة وحظر المواصلات العامة» في هذه الحالة

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب ولدي عليَّ حجر.. ماذا حدث مع عم صالح بعدما ضربه وطرده أبناؤه؟

نشرة المنوعات | بركان لا بالما يطلق أنهارا من النار في السماء.. تحذيرات من أول أماكن زارها المصاب بمتحور أوميكرون.. سحلية بوجهين ولسانين.. وطفل بمهارات شيف كبير

شاهد.. مهارة طفل 9 سنوات في الطهي وصنع عيش البراتا الهندي|فيديو

سحلية غريبة برأسين ولسانين باللون الأزرق | صور

فيديو

فيديو جراف| مهتز نفسيا يصور النساء عاريات داخل دورة مياه مطعم .. ما القصة؟

فيديوجراف| ارجعي متخافيش.. نشطاء فيسبوك يبحثون عن شيماء |ما القصة؟

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ